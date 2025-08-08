삼성전자, IFA 2025 참가…'AI 홈' 경험 소개한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

개막 하루 전 '프레스 콘퍼런스'

스마트 싱스 연동 등 강조 계획

삼성전자가 유럽 최대 가전 전시회인 '국제가전박람회(IFA) 2025'에 참가한다.

삼성전자 'IFA 2025' 프레스 콘퍼런스 초대장. 삼성전자

삼성전자는 내달 5~9일(현지시간) 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회 'IFA 2025'에 참가한다고 8일 밝혔다. 삼성전자는 올해 전시를 통해 인공지능(AI) 기술로 더한 '미래 홈 경험'을 선보이는 한편, 다가오는 하반기에 선보일 최신 제품들을 소개할 예정이다.

개막 하루 전인 4일에는 단독 전시장인 시티 큐브 베를린에서 프레스 콘퍼런스를 개최한다. 김철기 생활가전사업부장(부사장)이 대표 연사로 나서 AI 기술이 가정에 가져올 혁신적인 가능성을 조명하고 AI 기반 제품과 '스마트 싱스' 생태계 간 연동을 강조할 계획이다.





IFA는 미국 라스베이거스의 CES, 스페인 바르셀로나의 모바일 월드 콩그레스(MWC) 등과 함께 세계 3대 전자·IT(정보기술) 전시회로 꼽힌다. 올해 행사는 '미래를 상상하다'를 주제로 열린다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

