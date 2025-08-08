SOL 조선TOP3플러스레버리지, 순자산 1500억 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한자산운용은 'SOL 조선TOP3플러스레버리지 ETF'가 지난달 15일 상장한 지 3주 만에 약 50% 수익률을 기록했다고 8일 밝혔다.

같은 지수를 1배로 추종하는 'SOL 조선TOP3플러스 ETF' 도 같은 기간 26.10% 이상 상승했다.

SOL 조선TOP3플러스레버리지 ETF 순자산은 1500억원을 넘어섰다. 개인투자자의 순매수 규모는 470억원에 달했다. HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션 등 국내 대표 조선 3사를 비롯해 조선기자재 기업 등에 투자한다. 조선 산업 밸류체인 전반에 투자하는 'FnGuide 조선TOP3플러스' 지수의 일간 수익률을 2배로 추종한다. 국내 ETF 시장에서 반도체, 이차전지에 이은 세 번째 업종 테마형 레버리지 ETF다.

신한자산운용 김정현 ETF사업총괄은 "전통적인 경기민감 업종을 넘어선 조선주의 구조적 성장 기대에 따라, 공격적인 상승 탄력을 추종하고자 하는 투자 수요에 부합한 상품"이라고 설명했다. 이어 "조선업 슈퍼사이클 진입, 주요 기업들의 실적 서프라이즈, 그리고 최근 미국과의 관세협상 및 MASGA 프로젝트 이슈까지 더해졌다"며 "조선주의 단기적으로 변동성이 커진 현시점이 레버리지 ETF를 활용한 트레이딩 전략이 유효한 구간으로 판단된다"고 설명했다.

MASGA(Make American Shipbuilding Great Again) 프로젝트는 한국 정부가 미국과의 관세협상 과정에서 제안한 1500억 달러 규모의 한미 조선업 협력 계획이다. 프로젝트를 통해 국내 조선 산업의 글로벌 파트너십 확대와 미국 시장 점유율 제고에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.





김 총괄은 "국내 조선 산업은 노후 선박 교체 수요, 친환경 선박 전환, 방산 특수선 발주 확대 등 구조적 성장 요인에 마스가 프로젝트라는 대형 호재가 더해진 상황"이라고 말했다. 이어 "SOL 조선TOP3플러스 ETF 투자로 대응하면서 단기적인 변동성 증가 구간에서 SOL 조선TOP3플러스 레버리지 ETF를 활용한 트레이딩을 병행하는 전략이 효과적일 것"이라고 조언했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

