하나은행, 모바일 앱 '하나원큐'에서 '예비군 동원훈련 일정조회' 서비스 시행

병무청 시스템 연계로 동원훈련 일정 빠르고 간편하게 확인 가능

손님의 편의성 증대 및 생활금융 확대



하나은행은 하나은행 대표 모바일 앱 '하나원큐'를 통해 '예비군 동원훈련 일정조회' 서비스를 제공한다고 8일 밝혔다.

'예비군 동원훈련 일정조회'는 병무청 시스템과의 연계를 통해 예비군 대상자가 '하나원큐' 앱에서 자신의 동원훈련 일정을 쉽고 간편하게 조회할 수 있는 서비스다.

하나은행은 손님 편의성 증대와 생활금융 서비스 확대를 위해 행정안전부의 공공기관 디지털서비스 개방 사업에 참여하고 있으며, 이를 통해 하나은행 손님들은 기존에 병무청 사이트에서만 확인 가능했던 예비군 동원훈련 일정조회를 모바일 앱 '하나원큐'에서도 쉽고 편리하게 확인 할 수 있게 됐다.

올해 4분기에는 '병역판정검사 일정조회 서비스'도 제공할 예정으로, 병역의무자 등을 대상으로 하는 생활금융 서비스를 강화해 나갈 예정이다.

하나은행 디지털채널부 관계자는 "국가의 예비전력인 예비군 손님들의 편의성을 높이기 위해 이번 서비스를 제공했다"며 "앞으로도 차별화된 생활금융 서비스를 확대하고, 손님 중심의 실질적 혜택을 제공하기 위한 노력을 지속하겠다"고 밝혔다.

한편, 하나은행은 모바일 앱 '하나원큐'를 통해 ▲소비자 권익증진을 위한 한국소비자원 '소비생활 안전정보' ▲맞춤형 정부 혜택 알림서비스 '혜택알리미' ▲기부문화 활성화를 위한 '고향사랑기부' ▲해외여행 손님을 위한 '스마트 패스' ▲정부24 전자증명서 ▲국민비서 등 손님 편의성 향상을 위한 다양한 공공 서비스를 제공하고 있다.





이외에도, 하나은행은 나라사랑카드 3기 사업자로 선정되어 2026년부터 8년간 군 장병을 위한 맞춤형 금융상품과 디지털 서비스를 제공할 예정이다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

