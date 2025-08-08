소진공, 청렴한빛네트워크와 청렴·윤리·인권 결의대회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'GO, GO, GO!' 슬로건

임직원 140여명 참석

소상공인시장진흥공단이 대전지역 7개 공공기관 협의체인 '청렴한빛네트워크'와 함께 청렴·윤리·인권 가치 실천 결의대회를 개최했다고 8일 밝혔다.

청렴한빛네트워크 소속 기관 대표들이 한국산림복지진흥원에서 열린 실천 결의대회에 참석한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. 소진공

청렴한빛네트워크는 소진공, 대전사회서비스원, 국민건강보험공단 대전중부지사, 대전신용보증재단 등 7개 기관으로 구성된 협의체다. 이번 행사는 대전 서구 한국산림복지진흥원 산림복지종합교육센터에서 '부패 막고(GO), 리스크 줄이고(GO), 인권 지키고(GO)'인 'GO, GO, GO!'를 표어로 삼아 총 140명의 기관의 임직원이 참석한 가운데 열렸다.

각 기관 대표들은 서약서를 낭독하며 청렴 실천을 선언하고, 이후 반부패 청렴 교육, 청렴 골든벨 퀴즈 등을 통해 참여 기관 임직원들의 청렴 의식 강화에 나섰다. 아울러 지역사회 윤리 수준 제고를 위해 대전 지역 축제인 '0시 축제' 행사장 일대에서 시민을 대상으로 하는 청렴·윤리·인권 캠페인을 전개하며 공공기관의 사회적 책임과 역할을 적극적으로 홍보할 계획이다.

박성효 소진공 이사장은 "대전 지역 공공기관이 협력해 실천 결의대회를 함께 이끈 것은 청렴·윤리·인권 가치 확산에 뜻깊은 의미가 있다"며 "앞으로도 공단은 청렴한 조직문화를 더욱 강화하고 이해충돌 방지, 인권 존중 문화 확산 등 지속가능한 윤리경영 실천을 통해 공공기관으로서의 책무를 성실히 이행하겠다"고 말했다.





한편, 청렴한빛네트워크는 지난해 공동사업의 일환으로 총 6회에 걸친 실무협의회 운영을 비롯해 기관장 합동 청렴 결의 서약, 갑질 예방, 이해충돌 방지 등 6개 사업을 성공적으로 추진한 바 있다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

