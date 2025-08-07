화순군 이서면, 특별재난지역 추가 지정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국고지원 확대·세금 감면 등 혜택

정부 신속 조치 주민 고통 경감 기대

화순군 이서면 장복천 제방이 지난달 중순 집중호우로 붕괴되는 피해를 봤다. 화순군 제공

화순군은 화순군 이서면이 지난달 16일부터 20일까지 계속된 집중호우 피해와 관련, 정부로부터 특별재난지역으로 추가 지정 선포됐다고 7일 밝혔다.

이로써 화순군 이서면은 화순군이 부담해야 하는 복구비의 일부를 국비로 추가 지원받게 돼 그만큼 재정 부담을 덜게 됐다.

이서면은 집중호우 당시 주택 침수와 농경지 유실, 도로 및 하천 시설 붕괴 등 심각한 피해를 봤다.

이번 특별재난지역 지정으로 국고 지원 확대, 세금 감면, 공공요금 경감 등 다양한 지원이 가능해 주민들의 고통을 상당수 덜 수 있을 것으로 전망된다.





구복규 화순군수는 "이번 선포를 계기로 신속하고 체계적인 복구 계획을 수립하고, 주민의 삶이 조속히 정상화될 수 있도록 전 행정력을 총동원하겠다"고 밝혔다.





