김동연 지사, 김민석 총리 만나 '미군반환공여지' 등 논의

김동연 경기도지사가 7일 김민석 국무총리를 예방하고, 이재명 국민주권정부와의 협력 방안을 논의했다. 또 구윤철 경제부총리를 만나 경기도 주요 현안에 대한 국비 지원을 요청했다.

김동연 지사는 이날 정부서울청사에서 김민석 국무총리와 면담을 갖고 ▲주한미군 반환공여구역 개발 ▲평화 ▲기후 등 세 가지 어젠다를 주제로 경기도와 정부 간 협업방안에 대해 의견을 나눴다.

김 지사는 이재명 대통령의 공약사항이자 경기북부대개조 프로젝트와 관련이 있는 주한미군 반환공여구역 개발에 주도적으로 나서겠다고 밝혔다.

그는 특히 이재명 대통령의 '특별한 희생에 대한 특별한 보상'을 언급하면서 "경기북부는 지난 70년간 머리에 북한을 이고 살았는데, 이제 대통령 말씀대로 반환 공여지 개발에 성공할 경우 완전히 판을 바꿀 수 있다"고 설명했다. 김 총리도 경기 북부의 잠재력을 평가하면서 깊은 공감을 표한 것으로 전해졌다.

김동연 경기도지사(왼쪽)가 7일 김민석 국무총리와 면담에 앞서 반갑게 악수를 하고 있다. 경기도 제공

김 지사는 또 오는 8·15 광복 80주년 행사에서부터 9·19 평양공동선언 7주년까지 한반도 평화 체계를 구축하기 위한 정부 역할에 적극 동참하겠다고 약속했다.

'기후'와 관련해선 경기도의 기후 테크 클러스터 조성, 경기 RE100 및 경기도가 최초로 도입한 기후보험 등을 소개하며 기후 위기 해결을 위해 경기도와 정부가 적극 협력할 것을 제안했다. 이에 김 총리도 동감했다.

김 지사는 김 총리 면담에 앞서 구윤철 경제부총리를 만나 세월호 추모시설 건립 지원 예산 100억원과 '안산 트라우마센터(안산마음건강센터)' 운영 예산 70억원의 전액 국비 지원을 건의했다.

김 지사가 "세월호 예산은 윤석열 정부에서 지지부진했던 사업"이라고 설명하자 구윤철 부총리는 지원에 긍정적인 뜻을 밝혔다.

이 외에도 ▲자연재해 위험 개선지구 정비사업 ▲대광위 광역버스 준공영제 사업 ▲옥정~포천 광역철도 건설사업 등 자연재해 위험 개선과 교통 인프라 확충 등 경기도 주요 현안 3건에 대한 국비 3550억원을 요청했다.





김 지사는 끝으로 한-미 관세 협상 타결과 관련해 "어려운 협상을 잘 매듭지었다"고 높이 평가하자, 구 부총리는 사의를 표했다. 김 지사가 경제부총리 시절 구 부총리는 기획재정부 핵심 요직인 예산실장을 맡았었다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

