전공의 복귀 임박했지만…수련병원도, 2차병원도 혼란

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

PA 기반 시스템, 전공의 수련 위해 다시 전환해야

지역·필수 1·2차 병원은 구인난 우려

사직 전공의들의 복귀가 임박한 가운데 일 년 반 만에 다시 전공의를 채용해야 하는 수련병원들도, 그동안 사직 전공의를 채용해 왔던 중소 병원들도 모두 곤혹스러워하고 있다. 대형 수련병원은 그간 애써 구축한 PA(진료지원) 간호사 중심의 진료시스템을 도로 바꿔야 하고, 사직 전공의를 채용해 인력난을 해소했던 1차·2차 병원들은 갑작스러운 의료진 공백을 걱정하는 실정이다.

7일 서울 중구 달개비에서 열린 3차 수련협의체 회의에서 한성존 대한전공의협의회 비대위원장(왼쪽)과 김국일 보건의료정책관이 악수하고 있다. 연합뉴스

AD

8일 의료계에 따르면 대형 수련병원들은 사직 전공의들의 복귀를 반기면서도 당장 의료 시스템 전환에 어려움을 호소하고 있다.

앞서 수련병원들은 전공의 집단 사직이 장기화하자 부족해진 일손을 대신해 PA 간호사를 주축으로 하는 진료 시스템을 구축해왔다. 그 결과 과거 의정 갈등 이전에 전공의들이 하던 업무 대부분을 현재는 PA 간호사가 맡아 수행하고 있다. 하지만 당장 다음 달 전공의들이 대거 복귀할 경우 이들 병원은 시스템을 또다시 바꿔야 하는 실정이다.

앞서 복귀한 서울의 한 상급종합병원 소속 전공의 A씨는 "사직 이전과 이후 병원 시스템이 크게 달라졌다"며 "PA 간호사들과의 업무 구분이 모호해 현 시스템에선 전공의의 역할이 붕 뜬 느낌까지 든다"고 전했다.

특히 전날 수련협의체가 사직 이전에 근무하던 병원으로 복귀를 원하는 전공의의 경우 기존 정원에 상관없이 수련병원이 자율적으로 채용하도록 허용하면서 의정 갈등 이전보다 전공의 숫자가 더 늘어날 가능성도 배제할 수 없게 됐다. 이미 타 병원 출신의 복귀 전공의와 PA 간호사 등을 대거 채용한 상태에서 기존 사직 전공의들이 모두 복귀하면 조기 복귀한 전공의들과의 형평성 문제는 물론 인건비 부담도 크게 늘어나기 때문이다.

한 상급 종합병원 관계자는 "전공의 수련 방안에 맞춰 시스템을 전환해야 하지만 전공의 수련 개선안 등도 아직 구체화되지 않아 불확실성이 많은 상황"이라며 "주 80시간씩 일했던 기존 시스템으로 돌아가는 것이 아닌 완전히 새로운 시스템을 구축해야 할 것"이라고 설명했다. 그는 또 "시스템뿐 아니라 전공의 숙소와 수련 계획 마련, 새 조직문화 형성 등 짧은 시간 안에 해결하기 어려운 문제들이 산적해 있다"고 덧붙였다.

일선 1·2차 병원들은 불안을 호소하고 있다. 수련병원에서 사직 후 이곳에서 근무하던 전공의들이 이미 하나둘 이탈하기 시작한데다 다음 주 하반기 전공의 모집 접수가 시작되면 한꺼번에 의사들의 사직 러시가 이어질 예정이기 때문이다. 특히 평소 구인난을 겪었던 지역 소재 병원 및 필수의료 분야는 심각한 타격을 받을 것으로 보인다.

일례로 전북의 한 종합병원 응급실은 현재 6명의 의료진 중 3명이 사직 전공의인데, 이들 모두가 현재 수련병원 복귀를 고려하고 있는 것으로 전해졌다. 당초 이 병원은 전공의 집단 사직 이전에도 의료진 부족을 겪어왔다. 병원 관계자는 "결원에 따른 구인 공고를 낼 계획이지만 채용이 순탄하게 이뤄질지는 미지수"라고 토로했다.





AD

대전의 한 소아청소년병원 역시 전체 6명의 의료진 중 절반이 사직 전공의여서 이들이 수련병원으로 복귀할 경우 운영에 차질이 생길까 우려하고 있다. 이 병원 대표원장은 "수도권도 아닌 지방에서 소아청소년과 진료를 볼 의사를 구하는 건 하늘의 별 따기"라며 "사직 전공의들의 수련 복귀를 응원하지만, 우리 병원은 당장 의사 한 명이라도 빈자리를 채울 수 있을까 현실적인 고민이 든다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>