모스크바∼평양 항공편 매진?…러 방송화면엔 텅텅 빈 좌석들만

"승객 대부분 북한인"

"주요 협력 분야는 군사 분야일뿐"

최근 운항을 시작한 러시아 모스크바와 북한 평양 간 직항 항공편이 러시아 언론 보도와 달리 대부분 좌석이 비어 있었던 것으로 나타났다.

6일(현지시간) 미국의 북한 전문 매체 NK뉴스는 러시아 국영 언론들이 모스크바∼평양 노선의 승객 수를 두고 상반된 보도를 내놔 해당 노선의 실제 이용자 수와 목적에 대해 의문이 제기되고 있다고 전했다.

조선중앙통신은 지난달 29일 북한과 러시아 사이의 다방면적인 왕래와 접촉이 확대 강화되고 있는 속에 평양-모스크바 직항로 운영이 재개돼, 이를 축하하는 의식이 지난 28일 평양국제비행장에서 진행됐다고 보도했다. 연합뉴스

보도에 따르면 모스크바와 평양 간 첫 직항편인 러시아 노드윈드 항공사의 보잉 777-200ER는 현지시간으로 지난달 28일 저녁 모스크바 셰레메티예보 공항을 출발해 이튿날 평양에 도착했다.

이를 두고 러시아 리아 노보스티 통신은 이 항공편 티켓 가격이 4만4700루블(약 77만원)부터 시작했는데, 판매 개시 5일 만에 모두 팔렸다고 보도했다. 러시아 국영 TV 채널1 또한 "양방향 항공권이 매진됐다"고 전했다.

그러나 실제 항공기 내부를 담은 영상은 이와 전혀 다른 모습이었다. 또 다른 국영 TV 채널인 러시아24와 러시아1은 모스크바 출발 평양행 항공편의 좌석이 대부분 비어있었으며, 그나마 찬 좌석에는 북한 승객이 앉아있었다고 전했다.

러시아1 기자는 모스크바 출발 평양 도착 항공편에는 약 80명 정도만 탑승했으며, 이마저도 대부분 북한인이거나 알렉산드르 코즐로프 러시아 천연자원부 장관이 이끄는 러시아 대표단이었다고 전했다.

크리스 먼데이 동서대 교수는 NK뉴스를 통해 러시아와 북한 모두 이번 직항편 개설이 관광 목적이라고 밝혔으나, 실제 비어 있는 비행기 좌석 사진은 그와는 다른 현실을 보여준다고 지적했다.





그는 "(양국 간) 주요 협력은 군사 분야일 뿐 상업·관광 연결은 미약하다는 느낌을 받는다"고 했다. 이어 "북한은 관료와 군 장교, 노동자들을 러시아로 보낼 수 있어 여행 재개를 중요하게 생각하지만, 러시아에는 부차적인 일일 뿐"이라고 덧붙였다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

