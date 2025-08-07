강수현 시장 "어르신·야외 노동자 등 폭염 취약계층 보호 총력"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양주시, 폭염예방 캠페인 실시

취약계층 보호에 총력 당부

경기 양주시가 연일 이어지는 폭염에 대응하기 위해 시민들을 대상으로 폭염 예방 캠페인을 실시했다.

강수현 양주시장이 연일 이어지는 폭염에 대응하기 위해 시민들을 대상으로 폭염예방 캠페인을 실시하고 있다. 양주시 제공

이번 캠페인은 온열질환 예방과 폭염 대응 행동 요령을 시민들에게 알리고 실천을 유도하기 위한 재난·안전관리 차원의 홍보 활동으로, 양주시와 지역자율방재단이 합동으로 참여해 현장 중심의 집중 캠페인을 전개했다.

캠페인은 양주역 일대에서 진행됐으며 ▲폭염 행동요령 리플릿 배부 ▲물티슈 등 홍보물품 제공 ▲무더위쉼터 및 그늘막 위치 안내 ▲어린이·노약자 등 취약계층 보호 수칙 안내 등으로 구성됐다. 특히 시민들이 일상 속에서 쉽게 실천할 수 있는 온열질환 예방 수칙 중심으로 홍보가 이뤄졌다.

강수현 양주시장은 "계속되는 폭염은 어린이, 어르신, 야외 근로자 등 취약계층에 특히 큰 위험이 될 수 있다"며 "더 많은 시민이 안전하게 여름을 보낼 수 있도록 폭염 대응에 각별히 힘쓰겠다"고 말했다.





양주시는 향후에도 무더위쉼터 운영 확대, 재난도우미 활동 강화, 폭염 대응 방송 및 문자 알림 서비스 등 다양한 방법을 통해 시민들에게 실질적인 폭염 대응 정보를 지속적으로 제공할 계획이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

