[1mm금융톡]금융위 부위원장은 왜 굳이 쪽방촌 기부식에 참석했을까?

7월30일 2금융권 불러 사회공헌 현황 파악

경기도 전국 최초 '에어컨 지원사업' 시행

李 대통령이 경기도지사 시절 설계한 정책

매년 신청자 몰리지만 재정 한계

은행연합회 에어컨 기부식에 금융위 참석

기후대응 관련 사회공헌 활동 독려로 해석

권대영 금융위원회 부위원장(왼쪽 두번째)이 지난 5일 오전 서울 용산구 서울시립 서울역쪽방상담소에서 은행연합회가 주관한 '은행권 폭염 대비 쪽방 거주민들의 기후위기 극복을 위한 후원금 전달식'에 참석해 기념촬영을 하는 모습. 금융위

"취약계층과 에너지를 나눠 쓰는 사업에 전 금융권이 활발히 참여하도록 지속적으로 논의해 나가겠다."

권대영 금융위원회 부위원장이 지난 5일 서울 용산구에 위치한 서울시립 서울역쪽방상담소를 방문해 한 말이다. 이 자리는 은행연합회가 폭염으로 어려움을 겪는 쪽방 거주민을 지원하기 위해 전국쪽방상담소협의회에 기부금 5억원을 전달하는 자리였다.

눈길을 끈 장면은 이날 참석자다. 조용병 은행연합회장과 권 부위원장이 함께한 것이다. 차관급인 금융위 부위원장이 금융권의 기부금 전달식에 참석한 사례는 극히 드물다. 금융위는 행사 보도자료와 사진을 따로 배포했다. 부위원장이 가볍게 참석한 자리가 아니라는 의미다.

권 부위원장이 은행연합회 기부식에 함께 한 이유는 무엇일까? 금융위는 지난달 30일 금융권을 관계자를 소집해 사회공헌 현황 파악을 했다. 현재 금융권이 공동으로 추진하는 사회공헌 사업이 있는지 확인한 것으로 알려졌다. 이르면 다음 주에는 2금융권 관계자들이 모여 공동으로 추진할 수 있는 사회공헌을 논의할 예정이다.

금융위가 금융회사의 사회공헌 활동을 점검한 것은 이번이 처음은 아니다. 2023년 금융위는 은행권 경영·영업관행·제도개선 실무작업반을 개최하고, 사회공헌 활성화 방안을 논의한 적이 있다. 이때도 국내은행의 사회공헌 현황을 공유했다.

다만 차이가 있다. 2년 전에는 은행권 사회공헌 활동을 비교 공시해 활성화하는 방안을 논의했다. 지금은 금융업계에 '기후위기 대응 관련 사회공헌'을 지속해달라고 요청했다는 후문이다. 이를 반영하듯 은행연합회와 생명보험협회가 연이어 쪽방촌 에어컨 지원 내용 등을 담은 보도자료를 배포했다.

금융위가 금융회사의 사회공헌까지 들여다보는 배경은 '이자장사' 비판 때문이다. 경기침체 상황에서도 4대 금융지주는 상반기 사상 최대 실적을 기록했다. 이에 금융위는 금융권을 향해 사회공헌 활동을 확대할 것을 요구해왔다.

금융위는 최근 새 정부 출범과 함께 '취약계층'과 '에너지' 관련 사회공헌에 관심을 갖는 분위기다. 이는 이재명 대통령의 오랜 관심사이자 새 정부의 주요 정책이기도 하다.

김민석 국무총리는 지난달 9일 대전 동구 대전쪽방상담소를 방문해 폭염 속 주거 취약계층 보호 실태를 점검했다. 그동안 국무총리가 서울에서 쪽방촌을 방문한 적은 많지만, 지방까지 내려가 쪽방 주거 실태를 직접 확인한 것은 이번이 처음이다.

이 대통령도 이튿날 수석보좌관회의에서 가용한 행정력을 총동원해 취약계층과 농어가 관련 폭염 대책을 마련해달라고 당부했다. 지난주에도 "폭염은 국가적 비상사태"라며 재차 피해를 최소화해달라고 강조했다.

금융위 부위원장이 은행연합회의 쪽방촌 에어컨 기부식에 참석한 것도 이런 메시지를 금융권에 다시 확인하기 위한 것으로 해석된다. 이 자리가 에어컨 지원 사회공헌이라는 점도 눈길을 끈다.

경기도는 전국 최초로 '취약계층 에어컨 설치 지원사업'을 시작했다. 이 사업은 이 대통령이 경기도지사 시절 에너지 복지 정책 일환으로 제안하며 시작됐다. 취약계층 에어컨 설치 지원사업은 매년 신청자가 몰릴 정도로 인기가 많은 정책이다. 기후위기로 인해 이상 폭염이 잦아지면서 냉방기가 생활필수품으로 자리잡았기 때문이다. 특히 지방자치단체가 혹한기 취약계층 지원에 집중된 점도 정책 실효성을 키웠다.

김동연 경기도지사는 취임 후 에어컨 설치 지원 대상을 노인가구에서 기초생활수급자, 차상위계층으로 확대했다. 당시 이 대통령은 에어컨 지원 사업을 전국으로 확대해야 한다고 공개발언을 하기도 했다.

그러나 지자체 재원만으로 사업을 확대하기에 한계가 있다. 금융위가 에어컨 기부식 자리에 참석함으로써 금융회사의 사회공헌 활동 방향을 짚어준 셈이다.

올해를 기점으로 금융회사의 취약계층 냉방기기 지원 사업이 활발해질 것으로 기대된다. 금융회사들도 지자체와 마찬가지로 혹한기 난방기 지원 비중이 컸지만, 혹서기 냉방기기 지원이나 주거복지로 관심을 돌리는 분위기다.





금융업계 관계자는 "대표적으로 어려운 계층이 쪽방촌이라 기후위기 관련 사회공헌 사업 아이템을 고민하고 있다"며 "금융위도 강요하는 분위기는 아니기 때문에 무리하지 않고 하던 대로 기부할 계획이다"라고 말했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

