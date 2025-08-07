특검, '16개 혐의' 김건희 구속영장 청구…"尹 체포시도, 적법 집행"(종합)

첫 소환조사 후 곧바로 신병 확보 시도
'체포거부' 尹측 반발에 반박
"수감 상황 고려…부적절하다고 생각 안 해"
김건희 여사의 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀이 김 여사에 대한 첫 소환조사를 한 지 하루 만인 7일 구속영장을 청구했다. 또 특검팀은 이날 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장 재집행 시도에 대해서도 적법 절차임을 강조했다.
오정희 특검보는 이날 정례 브리핑에서 "오후 1시21분께 김건희씨에 대한 구속영장을 청구했다"며 "구속영장 청구 필요성이 있고, 법이 정한 구속영장 요건이 다 충족된다고 판단해 청구했다"고 밝혔다. 특검팀이 지난달 2일 수사를 정식 개시한 지 36일 만에 의혹의 '몸통'에 대한 신병 확보 시도가 이뤄진 것이다. 구속영장에 적시된 혐의는 자본시장과금융투자업에관한법률위반, 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 등 3가지다.
김건희, 첫 소환조사서 혐의 부인…'부부 동시구속' 가능성
특검팀은 전날 김 여사를 소환해 11시간가량 대면조사를 진행했다. 조사에선 도이치모터스 주가조작 의혹, 명태균 공천개입 의혹, 건진법사 청탁 의혹 등을 추궁한 것으로 파악됐다. 또 북대서양조약기구(나토) 정상회의 순방 당시 착용한 반클리프아펠 목걸이의 주인은 누구이고 왜 재산 신고를 하지 않았는지 등에 대해서도 캐물은 것으로 전해졌다.
김 여사는 진술거부권 행사 없이 일관되게 혐의를 부인한 것으로 알려졌다. 김 여사는 주가조작과 관련해선 "주가조작을 몰랐다"는 취지로, 공천 개입 의혹에 대해선 "명씨가 일방적으로 여론조사를 보냈고, 공천에 개입한 적이 없다"고 진술했다고 한다. 또 통일교 현안 청탁과 관련해선 "목걸이와 명품가방을 받은 적이 없다"고 해명했고, 목걸이에 대해서는 "모친에게 선물한 모조품을 다시 빌려서 착용한 것"이라고 진술한 것으로 알려졌다.
양평고속도로 노선변경 의혹, 양평공흥지구 개발특혜 의혹 등 다른 수사 대상 사건은 김 여사의 신병을 확보한 후 본격적으로 조사할 것으로 보인다. 특검팀이 수사하는 김 여사 관련 의혹은 16개에 달한다.
윤석열 전 대통령이 지난달 10일 내란 특검팀에 재구속돼 서울구치소에 수용돼있는 만큼, 김 여사에 대한 구속이 이뤄질 경우 전직 대통령 부부가 동시에 구속되는 첫 사례가 될 전망이다.
尹 체포 시도 재차 무산, 재청구 여부 '미정'
한편 오 특검보는 이날 윤 전 대통령에 대한 체포영장 집행 시도와 관련해 "변호인이 출입할 수 없는 곳에 변호인이 들어와 있는 상황이 있어서 경위를 확인 중"이라고 밝혔다.
앞서 특검팀은 이날 오전 윤 전 대통령에 대한 체포영장 재집행에 나섰으나 또다시 실패했다. 이후 특검팀은 "물리력을 행사하는 등 방법으로 체포영장 집행을 했으나, 피의자의 완강한 거부로 부상 등의 우려가 있다는 현장의 의견을 받아들였다"고 설명했다. 윤 전 대통령에 대한 체포영장 기한은 이날 만료된다.
오 특검보는 "집행과 관련해 법원이 적법하게 발부한 영장을 피의자 수감 상황까지 고려해서 집행한 상황이다. 적법하게 집행했다"고 강조했다. 윤 전 대통령 측이 이날 오후 기자회견을 열고 "특검 수사팀이 무리하게 체포영장 집행을 시도했다"며 법적 책임을 묻겠다고 한 데 정면으로 반박한 것이다.
특검팀은 '중단 의견을 낸 주체가 누구인지', '추가 체포영장을 청구할 것인지' 등 취재진의 질문에 즉답을 피했다. '조사 없이 기소할 것인지'에 대해서도 "구체적인 말은 하지 않겠다. 적법한 영장을 적법하게 집행했고, 부적절하거나 타당하지 않다고 생각한다"며 말을 아꼈다.
다만 체포영장을 재발부받아 윤 전 대통령을 조사실에 앉히는 데 성공하더라도 진술거부권을 행사할 가능성이 높은 점을 비춰봤을 때 대면 조사 없이 재판에 넘길 가능성도 제기된다.
