"10여명이 사지 끌어내려…尹이 '제발 좀 놔달라' 부탁"

윤석열 전 대통령 변호인들 주장

"尹 의자서 떨어져 의무실행…책임 물을 것"

"구속 피의자 끌어내리는 시도, 역사상 처음"

윤석열 전 대통령의 변호인들이 김건희 특별검사팀이 7일 무리하게 체포영장 집행을 시도했다며 법적 책임을 묻겠다고 날을 세웠다. 변호인들은 "윤 전 대통령이 특검팀의 체포영장 집행 당시 완강하게 거부하며 '제발 좀 놔달라' 호소했다"고도 밝혔다.

윤석열 전 대통령이 9일 서울 서초구 서울중앙지법에서 영장실질심사를 마치고 나오고 있다. 2025.07.09 사진공동취재단

윤 전 대통령의 법률대리인단인 배보윤·송진호 변호사는 이날 오후 서울고검 앞에서 기자회견을 열고 "구속된 피의자에 대한 체포영장을 받아서 팔다리를 잡고 끌어내려는 시도는 우리나라 역사상 처음"이라며 이같이 주장했다. 그러면서 "이 과정에서 일어난 모든 불법행위 관련자는 반드시 응분의 책임을 물을 것"이라고 덧붙였다.

앞서 이날 오전 특검팀은 윤 전 대통령에 대한 체포영장 재집행에 나섰으나 또다시 실패했다. 특검팀은 언론 공지를 통해 "오전 8시25분께부터 물리력을 행사하는 등 방법으로 체포영장 집행을 했으나, 피의자의 완강한 거부로 부상 등의 우려가 있다는 현장의 의견을 받아들였다"며 "9시40분 집행을 중단했다"고 했다.

윤 전 대통령 법률대리인단에 따르면 이날 윤 전 대통령은 '옷을 입고 나오라. 나오면 변호사를 불러주겠다'는 구치소 측의 요구에 따랐고, '출정과장' 방에 들어가서 변호인을 만났다고 한다. 이후 특검팀은 변호인에게 나가라고 요구했고, 변호인이 거부하자 특검팀에서 '강제집행을 하겠다'며 변호인들을 내보내겠다는 강제집행이 이뤄졌다는 게 윤 전 대통령 측 설명이다.

그러면서 "젊은 사람들 10여명이 달라붙어 (의자에) 앉아있는 윤 전 대통령을 양쪽에서 팔을 끼고 다리를 붙잡고 그대로 들어서 차량에 탑승시키려 했다"고 설명했다.

이어 "(윤 전 대통령이) 완강하게 거부하니까 다시 한번 의자 자체를 들고 그 의자에 앉은 대통령을 같이 들어서 옮기려 했다"며 " 그 과정에서 의자가 뒤로 확 빠졌고, 윤 전 대통령이 땅바닥에 떨어지는 사태도 발생했다"고 덧붙였다. 대리인단은 "윤 전 대통령이 허리를 의자 다리에 부딪치기도 했고, 팔을 너무 세게 잡아당겨서 '팔이 빠질 것 같다. 제발 좀 놔달라'고 해서 강제력에서 겨우 벗어났다"고 말했다.





윤 전 대통령은 지난달 10일 재구속된 이후 건강 문제를 이유로 특검팀의 출석 요구와 내란 재판에 모두 불응해왔다. 윤 전 대통령에 대한 체포영장 기한은 이날 만료된다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

