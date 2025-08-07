대전 '제2 수학문화관' 동구 건립 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박희조 동구청장 "교육환경 한계 해소...환영"

박희조 대전 동구청장

대전 동부권 학생들의 희망이었던 제2 수학문학관이 동구 대전자양초등학교 내 진입로 서편 부지에 건립된다.

박희조 대전 동구청장이 7일 대전시교육청의 '대전 제2 수학문화관 동구 건립' 발표에 환영의 뜻을 밝혔다.

'대전 제2 수학문화관'은 기존 유성구 수학문화관과의 거리적 한계를 해소하고, 동부권 학생들에게 보다 균형 잡힌 교육 체험 기회를 제공하기 위한 수학교육 거점시설이다.

수학관 내부에는 ▲강의실 ▲체험관 ▲전시관 ▲매스투어관 ▲수학도서관 등 체험과 탐구 중심의 다양한 공간이 들어선다.

박 청장은 이날 환영문을 통해 "그동안 동부권 학생들은 유성구에 위치한 수학문화관의 거리적 제약으로 체험 기회를 갖기 어려웠다"며 "이번 건립이 교육환경의 한계를 해소하고, 더 많은 아이가 수학을 즐기며 상상력과 창의력을 키워갈 수 있는 소중한 계기가 될 것"이라고 강조했다.





이어 "문화관이 들어설 자양초 일원은 교통 접근성과 입지적 조건이 뛰어나 미래세대를 위한 교육 인프라 확충에 최적지"라며 "앞으로도 동구가 구축해 온 다양한 교육 인프라와의 유기적 연계를 통해, 수학문화관이 미래 교육을 선도하는 중심이자 동구는 물론 원도심 교육 발전의 기반이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

