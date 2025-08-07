[인사] 세종시교육청

장학관·교육연구관

▲교육국장 백윤희 ▲학교정책과장 정종필 ▲교원인사과장 김삼헌 ▲교육원 교육연수부장 최복락 ▲학교지원본부 화해중재부장 강순나 ▲유초등교육과장 이강재 ▲중등교육과 중등장학담당 최선미 ▲교원인사과 유초등인사담당 김동겸 ▲학교지원본부 사안처리지원담당 윤미영 ▲학교정책과 기초기본학력담당 전란 ▲교육복지과 교육복지담당 양한준 ▲교육시설과 미래공간담당 이창덕 ▲학교지원본부 학교통합지원담당 유소연 ▲ 운영지원과 정책보좌담당 강정화 ▲평생교육원 지역교육협력부장 신동님

장학사·교육연구사

▲감사관 남수정 ▲미래기획관 조은주 ▲학교정책과 배은희 조정희 ▲유초등교육과 김정숙 류지은 이승광 ▲교원인사과 김미영 ▲교육원 김민경 김용재 홍승은 ▲진로교육원 박진아 ▲학교지원본부 김문수 신수민 진미옥 황인서 ▲평생교육원 고은영 서창국 이미영 오경택

교육연구사(늘봄지원팀장)

▲고운초 이운영 ▲두루초 서정봉 ▲바른초 차옥정 ▲조치원교동초 김성진 ▲산울초 김사라 ▲소담초 백연경 ▲연서초 이미연 ▲전의초 류호정 ▲종촌초 김병욱 ▲한결초 송유진

교장 원장 전보

▲한결유 김미현 ▲연남초 조정대 ▲어진중 조성숙 ▲연동중 김영대 ▲두루고 조선진

교장·원장 전직

▲미르초 김은진 ▲연봉초 박은주 ▲한솔중 안희숙

교장·원장 승진

▲나래유 류미희 ▲늘봄유 최은영 ▲도담유 김용주 ▲양지유 박용미 ▲나성초 김신숙 ▲대평초 황영옥 ▲두루초 이용선 ▲반곡초 백영옥 ▲보람초 이성은 ▲소정초 서태성 ▲연세초 이민정 ▲나성중 남광순 ▲부강중 김창용 ▲소담중 박현미 ▲다정고 신중필 ▲세종고 이재일

교장·원장 중임

▲소담유 김덕순 ▲여울유 노길자 ▲연양유 유정님 ▲수왕초 홍석표 ▲양지중 윤석봉 ▲집현중 박희동 ▲양지고 김수동

공모교장

▲세종국제고 이경영

교감·원감 전보

▲가락유 윤혜정 ▲올망유 이승희 ▲가득초 안소영 ▲금남초 이경희 ▲쌍류초 배상태 ▲연봉초 박세규 ▲온빛초 최부영 ▲으뜸초 김경철 ▲고운고 박해성 ▲보람고 김성태 ▲새롬고 오재홍

교감·원감 전직

▲한빛유 박미경 ▲집현초 김남흥 ▲온세종학교 신현숙

교감·원감 승진





AD

▲반곡유 김태주 ▲새롬유 최도희 ▲새솔유 김정희 ▲슬기유 이미숙 ▲참샘유 김금숙 ▲글벗초 노명진 ▲두루초 김대영 ▲새뜸초 임쥬리 ▲새움초 홍진수 ▲소담초 강재준 ▲아름초 홍성무 ▲전동초 김수연 ▲해밀초 김지영 ▲보람중 김주연 ▲전의중 소기영 ▲조치원중 안상태 ▲세종고 김은희 ▲세종미래고 서명원 ▲세종여고 윤미진 ▲아름고 윤기상





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>