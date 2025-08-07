현대차, '2026 싼타페·투싼'·'코나 블랙 익스테리어' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대자동차가 대표 스포츠유틸리티차량(SUV) 싼타페와 투싼의 연식변경 모델 '2026 싼타페'·'2026 투싼'과 소형 SUV 코나의 신규 디자인 패키지인 '코나 블랙 익스테리어'를 7일 출시하고 판매에 돌입했다.

2026 싼타페는 기본 트림인 '익스클루시브'에 전자식 변속 칼럼 진동 경고, 파노라믹 커브드 디스플레이, 12.3인치 컬러 LCD 클러스터 등을 기본화해 안전 및 고객 편의성을 더욱 높였다.

고객 선호도가 높은 사양으로 구성한 신규 트림 'H-Pick'이 추가됐다. 이 트림은 기존 '프레스티지 플러스' 트림에 디지털 키 2, 운전석 에르고 모션 시트, 1열 릴렉션 컴포트 시트, 천연가죽 시트, 전동식 틸트&텔레스코픽 스티어링 휠 등을 기본으로 적용해 편안한 주행 경험을 제공한다.

가격은 가솔린 2.5 터보 모델 ▲익스클루시브 3606만원 ▲프레스티지 3889만원 ▲H-Pick 4150만원 ▲캘리그래피 4484만원이다. 하이브리드 가격은 2WD 모델 ▲익스클루시브 3964만원 ▲프레스티지 4247만원 ▲H-Pick 4508만원 ▲캘리그래피 4807만원이다. 4WD 모델 ▲익스클루시브 4284만원 ▲프레스티지 4567만원 ▲H-Pick 4828만원 ▲캘리그래피 5127만원이다. 이는 개별소비세 3.5% 적용 가격이며 2WD 모델은 세제혜택 반영 기준이다.

2026 투싼은 기본 트림인 '모던'에 후측방 충돌 경고(주행), 후측방 충돌방지 보조(전진 출차), 후방 교차 충돌방지 보조, 안전 하차 경고 등의 안전 사양과 가죽 스티어링 휠(열선포함), 1열 열선시트, 동승석 세이프티 파워 윈도우 등 고객 선호 편의 사양이 기본 탑재됐다.

H-Pick 트림은 주력 트림인 '프리미엄'에 전방 충돌방지 보조(교차로·정면 대향차), 스마트 크루즈 컨트롤(스탑앤고 기능 포함), 어드밴스드 후석 승객 알림, 고속도로 주행 보조, 운전석·동승석 전동시트, 2열 열선시트 같은 사양이 추가됐다.

가격은 1.6 터보 가솔린 모델 ▲모던 2805만원 ▲프리미엄 3069만원 ▲H-Pick 3156만원 ▲인스퍼레이션 3407만원이다. 1.6 터보 하이브리드 모델 ▲모던 3270만원 ▲프리미엄 3514만원 ▲H-Pick 3597만원 ▲인스퍼레이션 3861만원이다. 투싼 N 라인은 ▲1.6 터보 가솔린 3491만원 ▲1.6 터보 하이브리드 3925만원이다.

현대차는 코나의 최상위 트림인 '인스퍼레이션'에 '블랙 익스테리어'를 운영한다. 이는 검은 색상을 바디컬러 클래딩, 라디에이터 그릴 몰딩, 스키드 플레이트, 스포일러, 엠블럼 등에 적용한 것이다.





아울러 현대차는 2026 싼타페·2026 투싼·코나 블랙 익스테리어 출시에 맞춰 출고 이벤트를 진행한다. 오는 22일까지 출고 고객을 대상으로 최대 60만원 상당의 프리미엄 코팅 쿠폰을 제공할 예정이다. 상세한 내용은 현대차 홈페이지를 참고하면 된다.





