"교토는 최대 10배로 인상"…日지자체, 잇따른 숙박세 도입

작년 말 17곳…올해 30곳 신설

일본을 방문하는 여행자들의 비용 부담이 늘어날 전망이다. 호텔이나 여관 투숙자에게 숙박세를 부과하는 지방자치단체가 올해 많이 늘기 때문이다.

10일 니혼게이자이신문에 따르면 올해 중 숙박세를 신설할 예정인 지자체는 약 30곳에 달한다. 숙박세는 지자체가 조례에 근거해 숙박업소를 통해 징수하는 비용이다. 작년 말 기준 숙박세를 도입한 지자체가 17곳인 점으로 볼 때, 두 배 가까이 늘어나는 급증에 해당한다. 신설 예정인 30곳 중 조례를 제정해 중앙 정부인 총무성 동의까지 완료한 지자체만 26곳이다.

숙박세 신설 지자체 중 가장 먼저 세금 부과를 개시하는 곳은 미야기현과 센다이시로 오는 13일부터 징수를 개시한다. 센다이시 호텔에 숙박하면 미야기현에 도세로 100엔(약 920원), 센다이시에 시세로 200엔(약 1850원) 등 총 300엔(약 2770원)의 숙박세를 추가 부담해야 한다.

4월에는 홋카이도가 최대 500엔(약 4620원)의 숙박세를 도입하고 관할 내 삿포로시를 비롯한 13개 기초 지자체도 추가로 부과를 개시한다. 같은 달 히로시마현과 가나가와현도 숙박세를 신설한다. 6월에는 나가노현과 관할 내 가루자와초 등 기초 지자체가 과세를 시작한다. 미야자키시, 오키나와현 등도 올해 신설 예정이지만 아직 총무성의 동의 절차는 거치지 않은 상태다.

이미 숙박세를 도입한 지자체들은 세금 인상에 들어간다.

교토시는 3월에 숙박세를 현재의 최대 1000엔(약 9250원)에서 최대 1만엔(약 9만2500원)으로 올린다. 스키리조트로 유명한 홋카이도의 굿찬초는 4월부터 숙박세율을 2%에서 3%로 인상한다. 도쿄도는 현재 100~200엔 수준인 숙박세를 내년부터는 일률 3%의 정률제로 바꾸는 방식으로 바꿔 사실상 인상할 예정이다.





이와 별도로 일본 정부는 관광객 급증으로 인한 '과잉관광(오버투어리즘)' 문제에 대응하기 위해 오는 7월부터 일본 출국 시 부과하는 '국제관광여객세'를 현행 1인당 1000엔에서 3000엔(약 27750원)으로 3배 올릴 방침이다. 대상은 일본에서 출국하는 모든 승객(국적 무관)이다.





