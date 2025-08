에스파 미니 6집 앨범 '리치맨' 로고 이미지. SM엔터테인먼트

그룹 에스파가 다음 달 5일 새 미니앨범 '리치맨'(Rich Man)을 발표한다고 소속사 SM엔터테인먼트가 4일 밝혔다.

여섯 번째 미니앨범 '리치맨'에는 동명의 타이틀곡을 포함해 총 6곡이 수록된다. SM은 "전작 '더티 워크'(Dirty Work)와는 또 다른 색깔로 흥행 기세를 이어가겠다"고 밝혔다.

앞서 공개된 '리치맨' 인트로 영상을 통해 "지금 이대로의 나로 충분해. 내가 바로 '리치맨'"(I am enough as I am, I am a 'Rich Man')이라는 슬로건과 함께 비주얼 콘셉트를 선보였다.





신보는 이날부터 온·오프라인 음반 매장에서 예약 판매를 시작한다.





