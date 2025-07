"루미처럼 나도 한 입에"…'케데헌' 열풍에 'K김밥' 인기 활활

'케데헌' 영화 속 등장한 김밥 화제

SNS서 김밥 먹방·요리 영상 인기

"중독됐다" "먹고싶다" 반응 잇달아

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)가 공개 1주일 만에 전 세계 40여개국에서 영화 부문 1위를 기록하고, 작품 속 노래 7곡이 빌보드 차트 '핫100'에 동시 진입하는 등 전 세계적인 흥행 돌풍을 일으키고 있다. 극 중 잠깐 등장한 '한국 김밥'에도 글로벌 관심이 폭증하며 '김밥 먹방' 챌린지까지 확산하는 모습이다.

'케데헌' 주인공처럼 한입에…전 세계 확산한 SNS 챌린지

;케이팝 데몬 헌터스' 주인공의 김밥 먹방을 따라하는 모습. 틱톡

영화 속 주인공 루미가 김밥 한 줄을 통째로 베어 무는 장면은 해외 팬들에게 강한 인상을 남겼다. 각종 사회관계망서비스(SNS)에는 '김밥'(gimbap) 관련 게시글과 영상이 잇따라 올라왔다. 틱톡에서는 해당 장면을 따라 하는 '김밥 한입에 먹기 챌린지' 영상이 쏟아졌고 "케이팝 데몬 헌터스 루미의 김밥"(Rumi's kimbap from K-Pop Demon Hunters)이라는 제목의 관련 영상은 44만2000회의 조회 수와 1만1000개의 '좋아요'를 기록하며 화제를 모았다.

인스타그램에서는 '#gimbap' 해시태그가 18만 건 이상 등록, 틱톡에서는 관련 영상만 1만7000건을 넘기며 글로벌 밈(meme)으로 자리 잡는 분위기다. 한 해외 이용자가 직접 김밥을 만드는 영상은 2200만 회가 넘는 조회 수를 기록했고 "김밥에 중독됐다" "나도 먹고 싶다" "레시피 좀 알려 달라" "한국 음식 사랑한다" 등 영어 댓글이 줄을 이었다.

#gimbap 해시태그 게시물. 틱톡 화면 캡처

미국선 '냉동 김밥' 품절 사태… 김·쌀 수출 ↑

김밥에 대한 세계적인 관심은 이미 몇 년 전부터 본격화됐다. 2023년에는 미국 식료품점 '트레이더조스'에 출시된 냉동 김밥이 출시 몇 주 만에 품절 사태를 빚은 바 있다. 당시 한국계 미국인 인플루언서 세라 안이 올린 냉동 김밥 시식 영상은 틱톡에서 1400만 회 이상 조회되며 김밥에 대한 관심을 폭발적으로 끌어올렸다.

이러한 관심은 곧 김밥을 포함한 쌀 가공식품의 수출 증가로 이어졌다. 농림축산식품부 자료에 따르면 지난해 냉동 김밥과 즉석밥 같은 쌀 가공식품 수출액은 전년 대비 38.4% 증가한 4400억 원으로 집계됐다. 특히 미국에서 쌀 가공식품 수출액 증가율이 51.0%로 가장 가팔랐다.

김밥의 핵심 재료인 김도 글로벌 수요에 힘입어 시장 점유율을 빠르게 확장 중이다. 2023년 한국 김 수출액은 역대 두 번째로 1조 원을 돌파했으며, 수출 대상국도 2010년 대비 두 배 가까이 늘어난 122개국에 달한다. 전 세계 김 시장 점유율은 한국이 약 70% 이상으로 독보적인 1위를 유지 중이다.

"김밥은 어떻게 세계적인 열풍을 일으켰나"

드라마 '이상한 변호사 우영우'의 한 장면. ENA

김밥의 이 같은 인기 배경에는 음식 그 자체의 경쟁력뿐 아니라 콘텐츠 산업과의 유기적인 결합이 큰 영향을 미쳤다는 분석이 나온다. 실제 올해 3월 워싱턴포스트(WP)는 '편안한 음식인 한국의 김밥은 어떻게 세계적인 열풍을 일으켰나(How Korea's kimbap went from comfort food to global sensation)'라는 제목의 기사를 통해 김밥의 세계적 인기 요인을 분석하기도 했다. 해당 기사는 ENA 드라마 '이상한 변호사 우영우'의 인기와 맞물려 주인공의 아침 식사였던 김밥이 세계인의 이목을 끌게 됐다고 설명했다.





전문가들은 김밥의 건강식품 이미지, 간편성, 재료의 자유로운 조합, 포만감 등이 글로벌 수요와도 잘 맞아떨어졌다고 분석한다. 김밥을 'K-푸드' 대표 브랜드로 육성하기 위한 전략적 홍보와 체계적인 글로벌 마케팅이 필요하다는 목소리도 나온다.





