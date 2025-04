투어스, 새 앨범 첫날 45만장 판매 음반차트 1위

그룹 투어스(TWS). 플레디스엔터테인먼트

그룹 TWS(투어스)의 신보가 발매 당일 음반 차트 1위에 올랐다.

22일 음반 판매량 집계사이트 한터차트에 따르면, 전날 오후 6시 발매된 TWS의 미니 3집 'TRY WITH US'가 45만6557장 팔려 일간 음반 차트 1위에 올랐다. 전작인 싱글 1집 'Last Bell'은 같은 기간 33만8719장 판매된 바 있다.

미니 3집 타이틀곡 '마음 따라 뛰는 건 멋지지 않아?' 음원은 발매 직후 벅스, 지니 실시간 차트 상위권에 올랐다. 21일 오후 11시 99위로 진입해 다음날 86위에 자리했다. 중국, 마카오, 홍콩 등 중화권 애플뮤직과 아이튠즈 등 글로벌 주요 앨범 차트에서도 강세를 보였다.

'TRY WITH US'는 새로운 것에 용감하게 뛰어드는 스무 살의 뜨거운 에너지를 담은 앨범이다. 첫 만남을 어려워했던 소년들이 도전을 망설이지 않는 청춘으로 자라, 함께 달려가는 즐거움을 소중히 여기는 이야기를 여섯 곡에 녹였다.





한편, TWS는 오는 24일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 음악 방송 활동에 나선다. 23일 KBS Cool FM '이은지의 가요광장', 24일 SBS 파워FM '웬디의 영스트리트', 25일 KBS COOL FM '오마이걸 효정의 볼륨을 높여요'에도 출연한다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>