[포토] "산불조심, 미소짓는 푸른숲"

AD

광주·전남 재향군인회 여성회(노향자 회장)가 17일 오전 광주 양산호수공원 일대에서 환경정화 및 산불 예방 캠페인을 벌이고 있다. 이들은 '향군 Go! Go! Go! 캠페인'의 일환으로 산책로 주변 쓰레기를 수거하고, 산불 조심 피켓을 든 채 시민들에게 예방을 당부했다. 재향군인회 제공





AD





송보현 기자

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>