엔하이픈, 美 코첼라서 13곡 열창 "역사에 남을 밤"

글로벌 팬 떼창·함성 몰아친 45분

코첼라 무대에 오른 그룹 엔하이픈. 빌리프랩

AD

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 미국 최대 음악 축제 코첼라 무대를 달궜다.

엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)은 12일 오후(이하 현지시간) 미국 캘리포니아주 인디오 엠파이어 폴로 클럽에서 진행 중인 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'(Coachella Valley Music and Arts Festival, 이하 '코첼라') 사하라(Saharah) 스테이지에서 약 45분간 13곡을 열창했다.

엔하이픈은 첫 곡 '블록버스터'(액션 영화처럼)를 시작으로 'Blessed-Cursed', 'Future Perfect (Pass the MIC)', 'ParadoXXX Invasion' 등을 선보였다.

이어 로맨틱하면서도 섹시한 'XO (Only If You Say Yes) (English Ver.)'을 비롯해 신선한 감성을 발산한 'Daydream', 몽환적 무드가 묻어난 'Moonstruck', 고혹적 다크 판타지가 돋보이는 'Bite Me' 등 다양한 장르의 곡을 소화했다. 공연 말미 멤버들은 EDM 버전의 'Drunk-Dazed'와 'Brought The Heat Back' 무대로 흥을 터트렸다.

현장에 자리한 관객들은 "엔하이픈"을 연호했고, 하늘에는 응원 문구를 매단 비행기가 날아다니며 이들의 코첼라 데뷔를 축하했다. 또한, 공식 응원봉과 멤버들의 이름과 얼굴이 새겨진 피켓 물결이 넘실댔다.

엔하이픈은 "여기 계신 분들과 함께해서 영광"이라며 "첫 코첼라 무대여서 흥분된다. 오늘 밤은 확실히 역사에 남을 날이 될 것"이라고 말했다.





AD

이날 코첼라 첫 무대를 마친 엔하이픈은 오는 19일 오후 8시35분 두 번째 공연을 진행한다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>