트럼프, CPAC서 지지층 결집…"싸움 시작도 안 해"

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 지지층 앞에서 관세 전쟁 등을 적극 홍보했다. 그는 "아직 싸움을 시작도 안 했다"며 향후 강력한 관세 전쟁 등을 이어갈 것을 강조했다.

U.S. President Donald Trump speaks at the Conservative Political Action Conference (CPAC) at the Gaylord National Resort and Convention Center on February 22, 2025 in Oxon Hill, Maryland. Photo by Samuel Corum/UPI UPI연합뉴스