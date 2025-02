롯데웰푸드, 식사대용 제과 브랜드 '컴포트잇츠이너프' 론칭

식사 횟수↓, 영양성분 관심↑ 현대인 식습관 주목

통곡물·100% 국내산 압착보리 주원료

롯데웰푸드가 영양강화·식사대용 제과 브랜드 '컴포트잇츠이너프(ComfortEatsEnouF)'를 론칭하고 6종의 신제품을 출시한다고 3일 밝혔다.

'컴포트잇츠이너프'는 간편한 먹거리를 의미하는 'Comfort Eats'와 하루를 위한 충분한 영양이라는 'Enough nutrition of your fine days'를 결합한 브랜드명이다. 헬스·웰니스 요소를 강화한 영양강화·식사대용 제과 브랜드를 지향하며, 균형 잡힌 영양 설계를 위해 롯데중앙연구소의 보리 및 통곡물 연구 결과와 제품 개발 노하우를 적용한 것이 특징이다.

롯데웰푸드 '컴포트잇츠이너프' 제품 사진. 롯데웰푸드

롯데웰푸드는 하루 세끼를 차려 먹는 전통적인 식사 대신 필요시 간편하면서도 균형 잡힌 영양을 채우고, 효율적으로 시간을 사용하고자 하는 라이프 퍼포머(Life Performer: 내 방식의 건강한 삶을 위해 하루 일과와 시간을 주도적으로 꾸리며 살아가는 이들)의 '요즘 한 끼' 식문화에 주목했다. 실제 질병관리청에 따르면 과거보다 식사 횟수는 줄었지만, 식품 구매 시 영양성분에 대한 소비자의 관심은 늘어난 것을 알 수 있다. 2023년 우리나라의 아침식사 결식률은 약 34.6%로 2014년(24%)에 비해 10%포인트 이상 증가했지만, 가공식품 선택 시 영양표시 이용률은 2014년 26.5%에서 2023년 38.2%로 증가했다.

이에 롯데웰푸드는 편의성과 영양을 동시에 추구하는 라이프 퍼포머를 공략한다는 방침이다. 이번 론칭과 함께 선보이는 신제품은 베이크드쿠키, 토스티드브레드, 골든츄이바, 큐브케이크, 쉐이크밀, 클래식보리밀 총 6종이다. 통곡물과 100% 국내산 압착보리를 주원료로 단백질과 식이섬유 함량을 높이고 당류와 포화지방은 줄인 것이 특징이다. 컴포트잇츠이너프는 이번 신제품을 시작으로 제품 라인업을 지속 확대할 예정이다.

롯데웰푸드는 컴포트잇츠이너프 론칭을 기념해 브랜드 모델로 배우 고민시를 발탁하고 광고 캠페인을 전개한다. 오는 16일까지는 인스타그램을 통해 소비자 체험단 '이너프루언서'를 모집한다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

