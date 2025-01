산업부, 美 행정명령 대비 자동차 민관 대응 강화

자동차 민관 대미협력 TF 회의 개최

산업통상자원부가 23일 대한상공회의소에서 ‘자동차 민관 대미협력 TF 회의’를 개최했다.

이번 회의는 지난 20일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 취임사와 행정명령을 통해 발표한 정책방향 중 국내 자동차 업계에 해당되는 내용을 분석, 공유하고 대응방향을 논의하기 위해 마련됐다. 업계에선 한국모빌리티산업협회, 한국자동차산업협동조합, 현대자동차, 한국지엠, 산업연구원, 한국자동차연구원 관계자들이 참석했다.

TF는 지난해 11월 산업부 장관 주재 ‘자동차 업계 영향 점검회의’ 후 구성돼 자동차 수출 최대시장인 미국의 정책 변화에 대비해왔다.

미측 행정명령에 따르면 완화된 자동차 환경규제의 도입, IRA 전기차 보조금 폐지 등의 정책이 검토될 예정이다. 특히 미국 에너지 생산확대(Unleashing American Energy), 미국 우선 무역정책(America First Trade Policy), 바이든 행정부 행정명령 철회(Initial Rescissions of Harmful Executives Orders and Actions) 등이 국내 자동차 업계에 영향을 줄 것으로 예측된다.

이날 참석자들은 행정명령이 실제 실행되기까지 다소간 시간 소요가 예상되지만, 정책이 구체화될 경우 우리 자동차 산업에 상당한 변화를 가져올 수 있다고 평가했다. 업계는 정책 입안 초기에 아웃리치를 통해 미국 측에 우리 입장을 적극 피력하고 정보 공유 등 기민하게 대처해 나가기로 했다.

박동일 산업부 제조산업정책관은 "앞으로도 미측 동향을 지속 확인하고 업계와 긴밀히 소통할 예정이며, 풍랑 속에서도 우리 업계가 기회를 창출할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

