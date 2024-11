AI로 안전·보건·환경 관리…SK C&C, 디지털 SHE 컨설팅 서비스

기업 맞춤 디지털 SHE 관리 종합 지원

SK C&C는 기업이 안전(Safety), 보건(Health), 환경(Environment)을 인공지능(AI) 디지털전환(DX) 기술로 관리할 수 있는 '디지털 SHE 컨설팅 서비스'를 선보인다고 14일 밝혔다.

안전·보건·환경(SHE)은 많은 기업이 관리해야 할 핵심 분야로 자리 잡고 있다. 유럽연합(EU)과 미국 등 주요 국가에서는 기업들이 SHE 관련 정보를 공개하도록 법으로 규제하고 있다.

'디지털 SHE 컨설팅 서비스'는 이러한 흐름에 맞춰 기업들이 디지털 기술을 활용해 안전·보건·환경을 체계적으로 관리할 수 있도록 돕는다. SK C&C의 사내 디지털 SHE 컨설팅 전문 조직인 애커튼파트너스가 서비스를 이끌며 ▲SHE 개선 전략 ▲우수 사례 벤치마킹 ▲우수 사례 확산 ▲디지털 기술 업그레이드 등을 지원한다.

이를 위해 SK C&C는 올 하반기부터 국내외 전문 인력을 채용했다. 디지털 플랫폼을 활용해 기업의 SHE 운영 문제를 진단·개선하며 디지털 SHE 체계 전환 지원 체계를 강화했다. 빠르게 변하는 법규에 대응할 수 있도록 'SHE 규제 데이터베이스'도 구축해 최신 규제 정보를 제공하고 있다.

홍승민 SK C&C 애커튼파트너스 대표 파트너는 "디지털 SHE 컨설팅 서비스는 기업들이 안전·보건·환경 관리에서 겪는 문제를 빠르게 해결하고 성과를 효율적으로 관리하는 데 중요한 역할을 할 것"이라며 "고객이 각자의 상황에 맞는 디지털 SHE 경영 체계를 마련할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





