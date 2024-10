양산시, 올해 ‘READY Korea’ 훈련 실시

방사능방재 연합훈련 연계

경남 양산시는 지난달 25일 ‘2024년 READY Korea’ 훈련을 양산체육관에서 실시했다.

READY Korea 훈련은 행정안전부에서 주관하는 훈련으로 기후위기와 도시기반시설 노후화 등 잠재적인 위험요인으로 발생하는 대형·복합 재난에 대비해 범정부 민간 합동으로 대비태세를 점검하는 훈련이다.

READY Korea는 Real event Exercise with Aspiration and Desire for safetY의 약자이다.

행정안전부와 원자력안전위원회 주관으로 열린 이번 훈련에는 경남도, 양산시, 울산시, 한국원자력의학원, 새울원자력본부 등 48개 기관이 참여했으며, 지진발생으로 인한 새울원전 시설화재·방사능 누출 상황을 가정해 진행했다.

이번 훈련에서 양산시는 지역방사능방재대책본부를 설치하고 도상훈련과 방사능비상계획구역 내 웅상, 동면지역 주민 300여명을 구호소인 양산체육관으로 대피하는 현장훈련을 실시했으며, 이재민등록, 구호물품 배부, 이재민구호소 체험 훈련도 이어졌다.

양산시 관계자는 “훈련에 적극적으로 참여해주신 시민들에게 감사드리고, 특히 원활한 훈련을 위해 적극적으로 협조해 준 경찰서, 소방서, 교육지원청 등 유관기관들에 감사드린다”며 “훈련을 통해 방사능 재난과 기타 비상상황에 대해 더욱 철저하고 효과적으로 대응할 수 있게 지속적인 훈련으로 시민들이 안전한 환경에서 생활할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

