관광공사, '2026 국제디지털인문학연맹총회' 대전 유치

한국 최초 개최…20개국·약 1000명 참가

문화체육관광부와 한국관광공사는 대전관광공사, 한국디지털인문학협의회와 '2026 국제디지털인문학연맹총회(International Conference of the Alliance of Digital Humanities Organizations, DH 2026)'를 대전으로 유치하는 데 성공했다고 14일 밝혔다.

한국관광공사는 14일 미국에서 열린 '2024 국제디지털인문학연맹총회'에서 '2026 국제디지털인문학연맹총회(International Conference of the Alliance of Digital Humanities Organizations, DH 2026)'의 대전 유치에 성공했다고 밝혔다. [사진제공 = 한국관광공사]

국제디지털인문학연맹총회는 매년 개최되는 디지털인문학 분야 최대 규모 국제학술대회로 전 세계 20여 개국에서 약 1000명이 참가하는 행사다. 2026년 7월 26일부터 8월 1일까지 대전에서 열리는 총회는 한국에서 처음 개최된다.

관광공사는 국제회의 결정권자 대상 유치 지지 서한을 전달하고 대전관광공사, 한국디지털인문학협의회와 협력해 해외유치 현장 활동을 지원하는 등 적극적인 유치 활동을 펼쳤다.

정창욱 관광공사 MICE실장은 "국제회의 한국 유치를 위해 정부 기관 및 지역관광공사, MICE 전담 조직 등과 함께 유치 대상 발굴, 유치위원회 구성, 유치제안서 작성 등 유치 전반에 걸쳐 적극 협력하고 있다"라고 밝혔다.

관광공사는 올해 2028년 제18차 세계전산역학학술대회(부산), 2027년 세계자기학회(제주), 제49회 국제배위화학회(제주) 등 대형 국제회의를 비롯해 총 14개 국제회의, 외국인 참가자 8000여 명을 유치했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

