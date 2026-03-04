트럼프, 공습 명령 직후 춤추며 햄버거 주문까지…전 세계 속인 연막작전 '소름'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공습 승인 이후 공개일정 예정대로 소화

"결정 남았다" 발언과 달리 물밑서 공습 준비

도널드 트럼프 미국 대통령이 대이란 군사작전을 승인하고도 공식 석상에서는 협상을 이어가는 듯한 발언을 이어간 사실이 확인됐다. 특히 중동 질서에 중대한 파장을 가져올 군사작전을 결정하고도 전후 공개 일정을 그대로 소화하며 평소와 다름없는 행보를 이어가 치밀한 '연막 전략'이었다는 평가가 나온다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 27일(현지시간) 텍사스주 코퍼스 크리스티 항구에서 연설을 마친 후 손짓을 하고 있다. AP연합뉴스

댄 케인 미 합참의장이 2일(현지시간) 브리핑을 통해 밝힌 타임라인에 따르면 트럼프 대통령은 지난달 27일(미 동부시간) 오후 3시38분 '장대한 분노(Operation Epic Fury)'로 명명된 대이란 군사작전 개시를 승인했다. 명령은 곧바로 중동 지역 미군을 총괄하는 미 중부사령부로 전달됐고, 이튿날인 28일 오전 1시15분(이란 시간으로 오전 9시45분) 이란 공격이 시작됐다.

텍사스행 에어포스원서 작전 승인

트럼프 대통령이 작전 개시를 승인한 당일, 텍사스주 현장 방문 일정이 예정돼 있었다. 트럼프 대통령은 이날 오후 12시30분쯤 텍사스주로 떠나기 전 백악관에서 취재진과 만나 '이란에 대해 최종 결정을 내렸냐'는 질문에 "아니다"라고 답했다. 이때는 실제로 작전 승인 명령을 내리기 전이었다.

이후 트럼프 대통령이 탄 에어포스원이 텍사스주 코퍼스 크리스티 국제공항에 도착한 것은 오후 3시50분(미 동부시간)이었다. 작전 승인 시간이 오후 3시38분이므로, 트럼프 대통령은 에어포스원 기내에서 작전 개시 명령을 내린 것이다. 당시 그는 "장대한 분노 작전 승인. 중단 없음. 행운을 빈다"라고 지시했다.

3일(현지시간) 이란 테헤란. 미국과 이스라엘의 군사 공습 이후 치솟는 연기 뒤로 해가 지고 있는 모습. AP연합뉴스

"큰 결정 내려야"…전쟁 승인하고는 모르는 척

트럼프 대통령은 이후 텍사스에서 예정된 연설과 현장 방문 일정을 그대로 소화했다. 텍사스에 도착해 기자들로부터 이란 공격 결정 시점이 얼마나 가까웠는지에 대한 질문을 받고는 "말하지 않겠다"며 "(알 수 있다면) 여러분들이 역대 최고의 특종을 잡았을 텐데"라고 말하기도 했다.

이날 연설에서는 "지금 많은 일이 진행되고 있고, 우리는 큰 결정을 내려야 한다"며 "그건 쉽지 않은 (결정)"이라고 말했다. 그러면서 "그들(이란)은 합의를 원하지만, 우리는 (합의한다면) 의미가 있는 합의를 할 것"이라며 "난 되도록 평화로운 방법으로 하려고 하지만, 그들은 매우 까다롭고 위험한 사람들"이라고 덧붙였다. 이미 작전 개시를 승인한 상황에서도 공개적으로는 여전히 결정을 고심 중인 듯한 입장을 밝힌 셈이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 27일(현지시간) 텍사스주 코퍼스 크리스티에 있는 왓어버거(Whataburger) 가게를 방문했다. AP연합뉴스

연설·춤·햄버거…'평소와 같은 하루'

트럼프 대통령은 연설을 마치며 자신의 대선 유세곡이었던 'YMCA' 음악에 맞춰 손을 흔드는 등 간단한 춤 동작을 선보이기도 했다. 또 이후 한 햄버거 체인점도 방문해 종업원과 시민들을 만났다.





이는 이란과의 추가 협상 가능성이 남아있는 것처럼 보이도록 외교적 메시지를 유지하는 한편, 물밑에서는 공격을 위한 만반의 준비를 갖추면서 기습 효과를 극대화하려 한 것으로 보인다. 상대의 경계 태세를 낮추고 기습 공격 목표를 최대로 달성하기 위한 전형적인 연막작전으로 볼 수 있다. 군사작전의 특성상 기습 유지와 전력 보호를 위해 공격 개시 결정을 공개적으로 밝히기 어려운 현실적 제약이 반영된 측면도 있어 보인다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

