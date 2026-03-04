GC녹십자웰빙, 화재 확산 방지 공로 '충북도지사 표창' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하이배러 공장 화재 재난 대응

GC녹십자웰빙은 지난 1월 하이배러 공장 화재 당시 화재 확산 방지와 소방 활동 지원에 기여한 공로로 충북도지사 표창을 받았다고 4일 밝혔다.

GC녹십자웰빙, 화재 확산 방지·소방활동 지원 공로로충북도지사 표창 수상.

표창은 지난 3일 충북도청에서 열린 수여식에서 김영환 충북도지사가 박동환 GC녹십자웰빙 생산본부장에게 직접 수여했다.

충청북도는 화재 발생 당시 GC녹십자웰빙이 보인 신속한 초동 대응과 화재 확산 방지, 소방 활동 지원, 현장 안전관리 대응 등을 종합적으로 평가해 이번 표창을 수여했다. 특히 민간 기업이 재난 현장에서 지역사회 안전 확보를 위해 선제적으로 대응하고 공공 대응체계와 긴밀히 협력한 점이 높이 평가된 것으로 알려졌다.

GC녹십자웰빙은 화재 확인 즉시 119에 신고하고, 옥외소화전을 활용해 소방차에 소방용수를 연속 제공하며 화재 진압 활동을 적극 지원했다. 또 인접 구역에 방수를 실시해 화재 확산 방지에 기여했고, 화재의 함박산 전이 정황을 확인한 직후 추가 신고를 진행해 산불 확산 예방에도 힘을 보탰다.

아울러 비상 인력을 24시간 상시 배치해 현장 상황을 지속 모니터링하고 추가 확산 방지에 대응했다. 소방대와 긴밀한 상황 공유 및 협력 체계를 유지했다. 사내에서는 전 직원 대피와 비상 방송을 실시하고 주요 작업실 가동을 즉시 중지하는 등 안전 확보를 위한 조치도 신속히 시행했다.

GC녹십자웰빙은 이번 화재로 직접적인 시설 피해는 없었지만 주요 시설 가동 중단에 따른 작업 일수 손실과 원·부자재 폐기 비용 등의 손실이 발생했다. 그럼에도 화재 확산 방지와 소방 활동 지원을 최우선으로 두고 대응했다고 회사 측은 설명했다.





박동환 생산본부장은 "이번 표창은 당시 현장에서 신속하고 침착하게 대응한 임직원 모두가 함께 받은 상"이라며 "충청북도가 저희의 대응과 노력을 공식적으로 인정해주신 데 대해 감사드리며, 앞으로도 지역사회와 함께하는 기업으로서 안전을 최우선 가치로 두고 재난 상황 대응과 협력에 책임을 다하겠다"고 밝혔다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr

