부산시교육청, ‘학생맞춤통합지원’ 전면 시행…AI 기반 행정지원 강화

조례 제정·지원센터 신설…학생별 통합 진단·맞춤형 지원 본격화

부산시교육청(교육감 김석준)은 3월 '학생맞춤통합지원법' 전면 시행에 맞춰 '2026년 학생맞춤통합지원 기본 계획'을 본격 시행한다고 전했다. 학교 업무 부담은 최소화하면서도 학생 한 명 한 명에게 필요한 지원을 놓치지 않는 맞춤형 통합지원 체계를 구축하겠다는 방침이다.

'학생맞춤통합지원'은 학습, 심리·정서, 건강, 복지, 진로 등 다양한 어려움을 겪는 학생을 조기에 발견해 통합적으로 지원하는 제도다. 각 학교는 새 학기부터 전 구성원이 참여하는 지원 체계를 마련하고, 대상 학생을 선정해 맞춤형 지원을 실시한다.

부산시교육청은 지난 2월 관련 사항을 규정한 「부산광역시교육청 학생맞춤통합지원 조례」를 제정했다. 이를 통해 학생별 상황에 적합한 지원이 적기에 이뤄질 수 있는 제도적 기반을 마련했다.

또 교육청과 교육지원청에 '학생맞춤통합지원센터'를 설치해 새 학기부터 운영에 들어간다. 센터는 단위학교에서 해결이 어려운 사안에 대해 지원 요청을 접수하고, 통합 진단과 연계 지원을 직접 수행하는 전담 창구 역할을 맡는다.

3월 중에는 학생지원 관련 부서와 내부 협의체를 구성하고, 지자체·복지관·병원·경찰·아동보호전문기관·청소년상담센터 등 외부 기관과 협력 체계를 구축해 통합 지원이 이뤄지도록 추진할 계획이다.

행정업무 부담 경감을 위한 지원도 강화한다. ▲학생맞춤통합지원 AI 비서 ▲부산교육콜센터 상담 챗봇 '알리도' ▲표준서식 등을 제공해 현장 지원을 돕는다. AI 비서는 정책 해석, 업무 절차, 사례 적용 등 실무 중심 정보를 통합 제공하는 플랫폼이며, '알리도'는 단순·반복 문의에 즉각 응답해 업무 효율성을 높인다.





김석준 교육감은 "학생맞춤통합지원은 새로운 사업이 아니라 학생 지원 방식을 체계화하는 정책적 전환"이라며 "AI 기반 지원 체계와 실무 연수를 통해 현장의 부담은 줄이고, 학생 한 명 한 명에게 필요한 지원은 더욱 촘촘히 이어가겠다"고 말했다.

