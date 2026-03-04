DGIST 학생창업기업 김승윤·이지은 대표…'포브스코리아 30세미만 30인' 선정

DGIST(총장 이건우) 학생창업기업 '브로즈'의 김승윤 대표와 '리필'의 이지은 대표가 글로벌 비즈니스 매거진 포브스코리아가 발표한 '2026 포브스코리아 30세 미만 30인(Forbes Korea 30 Under 30)'에 최종 선정됐다.

포브스코리아는 매년 다양한 산업 분야에서 놀라운 성과를 내고 있는 30세 미만의 혁신가, 창업가, 리더 30인을 선정해 발표하고 있다. 올해 DGIST는 컨슈머 테크(Consumer Tech)와 소셜 임팩트(Social Impact) 2개 부문에서 나란히 수상자를 배출하며, 혁신적인 융복합 교육과 창업 지원 체계의 우수성을 다시 한번 입증했다.

김승윤 대표(왼쪽)와 이지은 대표

AD

'컨슈머 테크' 부문에 이름을 올린 김승윤 대표는 소비자의 일상을 혁신하는 기술력과 차별화된 사업 모델을 바탕으로 학생창업기업 '브로즈'를 이끌고 있다. 브로즈는 AI 기반 3D 공간 자동 생성 솔루션인 'FAVIEW(파뷰)'을 핵심 기술로 삼아, 산업 현장에 실질적으로 적용할 수 있는 개념증명(PoC, 기술의 실현 가능성 검증) 기반의 협업 모델을 구축하고 있다. 이를 통해 대기업의 디지털 전환 수요에 적극 대응하고, AI·XR·디지털 트윈 기술을 융합해 향후 산업과 도시의 혁신을 이끌어갈 차세대 테크 리더로서의 잠재력을 높게 평가받았다.

'소셜 임팩트' 부문에 선정된 이지은 대표는 창업기업 '리필'을 통해 기후 위기 대응을 위한 분산형 탄소 전환 인프라를 현실화하고 있다. 리필은 중소형 이산화탄소 포집 장치의 시제품(프로토타입) 제작 및 검증을 마쳤으며, 포집된 탄소를 친환경 탄산염으로 전환하는 혁신 기술을 구현해 상용화에 박차를 가하고 있다. 이처럼 실질적인 현장 적용을 목표로 기술 고도화에 매진하며, 환경 및 사회 문제 해결에 직접적으로 기여하는 독창적인 친환경 솔루션을 높게 인정받아 이번 명단에 이름을 올렸다.

브로즈 김승윤 대표는 "DGIST의 체계적인 창업 지원 프로그램과 자유로운 융복합 연구 환경 덕분에 아이디어를 실제 비즈니스로 성공시킬 수 있었다"고 소감을 밝혔다. 리필 이지은 대표는 "앞으로도 실패를 두려워하지 않는 끊임없는 도전과 혁신으로 세상에 긍정적인 변화를 이끌어가는 기업으로 성장하겠다"고 포부를 전했다.





AD

DGIST 이건우 총장은 "우리 대학의 창의적이고 도전적인 인재들이 그 역량을 인정받아 매우 자랑스럽다"며, "앞으로도 학생들이 혁신적인 아이디어를 마음껏 펼치고 국가와 인류에 공헌하는 리더로 성장할 수 있도록 든든한 지원군 역할을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>