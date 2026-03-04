AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3월 첫째 주 올리브영 정기 행사

대원제약의 건강기능식품 브랜드 대원헬스의 신제품 '꿀잠샷'이 올리브영 입점과 동시에 3월 '올영세일' 및 '슬립웰(Sleep Well) 기획전'의 주요 품목으로 선정됐다고 4일 밝혔다.

이에 따라 '꿀잠샷'은 오는 3월 첫째 주부터 진행되는 올리브영 대표 정기 행사 '올영세일'과 수면 케어 '슬립웰 기획전'을 통해 온·오프라인 매장에서 합리적인 가격으로 판매된다.

대원제약 수면건강 신제품 '꿀잠샷', '올영세일' 및 '슬립웰 기획전' 참여. 대원제약

이 제품은 수면 건강에 도움을 줄 수 있는 식품의약품안전처(식약처) 개별인정형 원료인 라임과피추출물 300㎎을 주원료로 담았다. 액상 제형으로 섭취 편의성을 높인 점을 앞세워 2030 세대의 니즈를 공략해 올리브영 내 수면 케어 카테고리에서의 브랜드 인지도를 제고한다는 전략이다.

대원제약 헬스케어사업본부 백인영 본부장은 "꿀잠샷의 주원료인 라임과피추출물은 라임의 껍질에서 추출한 안전한 식물성 원료"라며, "인체적용시험을 통해 총 수면 시간 증가, 입면 시간 감소, 수면 효율 증가 등 수면 질 개선과 관련된 유의미한 결과가 확인되어 식약처로부터 기능성을 인정받은 개별인정 건강기능식품"이라고 소개했다.





또한 "이번 올영세일과 슬립웰 기획전을 통해 수면에 불편함을 겪는 많은 분들이 꿀잠샷을 합리적으로 경험해 보시길 바란다"고 전했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr

