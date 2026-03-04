키움증권, 신규고객 10% 확률 '삼성전자 1주' 준다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

키움증권이 삼성전자 1주 당첨 신규 고객 유치 이벤트를 다음 달 30일까지 진행한다.

4일 키움증권에 따르면 이벤트 기간 중 생애 최초로 키움증권 비대면 계좌를 개설하는 고객에게 삼성전자 주식 등을 추첨해 제공한다. 은행을 통해 개설된 계좌가 있는 경우에는 대상에서 제외된다.

AD

이벤트 신청 고객은 10% 확률로 삼성전자 주식 1주를 받는다. 삼성전자 주식에 당첨되지 않더라도 90% 확률로 국내주식 매수쿠폰 3만원, 카카오톡 5회 공유 시 매수쿠폰 1만원을 추가로 받을 수 있다. 국내주식 매수쿠폰은 개설한 계좌에 등록해 국내주식 매수 시 사용할 수 있다.

당첨된 경품은 다음 달 30일까지 키움증권 앱을 통해 비대면 위탁종합계좌 개설을 완료해야 최종 확정된다. 삼성전자 주식은 계좌 개설일 및 당첨일로부터 1개월 이내 신규 비대면 계좌로 지급된다. 국내 주식 매수쿠폰은 이벤트 종료 후 2주 이내 지급된다.





AD

이번 이벤트는 주가 변동에 따라 예산이 조기 소진될 경우 조기 종료될 수 있다. 이벤트에 대한 자세한 사항은 키움증권 모바일 홈페이지 및 모바일 앱 '영웅문S#'을 통해 확인할 수 있다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>