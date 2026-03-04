이억원 "다양한 STO 나오도록 발행·유통·공시 등 손볼 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

토큰증권(STO) 협의체 Kick-off 회의

"온체인 결제 도입 위한 정비도"

금융위원회가 다양한 토큰증권(STO)이 나올 수 있도록 발행·유통·공시 등 제도 개선에 나선다.

이억원 금융위원장은 4일 정부서울청사에서 열린 '토큰증권(STO) 협의체 Kick-off 회의'에서 이같이 밝혔다. 이번 회의는 황선오 금융감독원 부원장, 이순호 예탁결제원 사장, 김종현 핀테크산업협회 회장 등 정부, 유관기관, 민간 전문가가 참여한 가운데 STO 제도·인프라 세부설계를 위해 마련됐다.

제도 개선을 추진하는 것은 다양성과 확장성을 갖춘 디지털 혁신금융 생태계를 조성하기 위함이다. 이 위원장은 "가수의 음원에 투자해 저작권료를 배분받는 증권, 축산농가에 투자해 한우 경매대금을 배분받는 증권 등 투자상품 저변이 넓어지고 있다"며 "STO가 새롭게 도입되면 블록체인 기반 스마트 컨트랙트를 통해 신종증권과 맞춤형 인프라를 효율적으로 구현할 수 있을 것"이라고 말했다.

온체인 결제 등 증권 결제 시스템 정비에도 나선다. 이 위원장은 "STO와 결제수단인 스테이블코인이 같은 블록체인 위에서 지급·결제되는 온체인 결제를 통해 결제 효율성을 극대화할 수 있다"며 "STO 제도·인프라 설계에 있어 스테이블코인과의 연계성과 미래 확장성을 고려할 것"이라고 전했다.

해외에선 이미 온체인 시스템 도입 시도가 이뤄지고 있다. 이 시스템을 통해 증권 매도 후 거래대금을 당일 출금하는 T+0 결제를 가능하게 해 결제 효율성을 높이려는 것이다.

이 위원장은 "블록체인의 기술적 특성을 반영한 맞춤형 투자자 보호체계를 구축하겠다"라고도 강조했다. 그는 "투자자 보호는 자본시장 규율의 기본 원칙"이라며 "스마트 컨트랙트 등 기술적 기제를 활용해 투자자 보호 시스템을 고도화하는 등 STO 특성에 맞는 투자자 보호 장치를 모색해 나가겠다"고 했다.





STO 협의체는 기술·인프라 분과, 발행 분과, 유통 분과, 결제 분과 등 4개 분과로 구성해 상시 운영된다. 또 열린 민간 자문단 운영을 통해 제도 설계의 전문성을 높일 계획이다. 이를 통해 올해 상반기 내 제도 설계 방향을 세울 예정이다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

