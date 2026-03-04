한투운용 'ACE ETF' 합산 순자산액 30조원 돌파…기술주 주도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20조 돌파 5개월 만에 10조 모여

국내외 기술주 ETF가 이끈 성장세

미국 장기채 및 금현물 상품도 성장 지속

한국투자신탁운용은 ACE 상장지수펀드(ETF)의 순자산총액이 30조원을 돌파했다고 4일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 지난달 27일 기준 한국투자신탁운용 ACE ETF 105개의 합산 순자산액은 30조486억원으로 집계됐다. 지난해 9월 말 100개 ETF로 순자산액 20조원을 달성한 것에 이어 5개월 만에 50% 이상 성장한 셈이다.

AD

ACE ETF 성장세는 기술주 ETF가 이끌고 있다. 20조원을 돌파 이후 지난 5개월 순자산액 성장률을 살펴보면, 해외 기술주 상품인 ACE 구글밸류체인액티브 ETF와 국내 기술주 상품인 ACE AI반도체포커스 ETF의 순자산액이 각각 604.34%, 638.58% 증가했다.

한투운용의 철학을 담은 기술주 ETF를 대형 상품으로 키워낸 점 또한 주요 성장 동력으로 작용했다. 해당 기간 동안 ACE 글로벌반도체TOP4 PlusETF와 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF는 각각 순자산액 1조원을 넘으며 전체 성장에 기여했다. 특히 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF는 상장 이후 529.46%의 수익률을 기록하며 국내 상장된 반도체 ETF 중 가장 높은 성과를 보였다. 해당 상품의 1년 및 3년 수익률은 각각 140.63%, 435.09%다.

국내 증시 활황 속 ACE 코스닥150 ETF와 ACE 200 ETF 성장세도 눈에 띄었다. 국내 상장 코스닥150 ETF 중 연간 총보수와 합성총보수, 실부담비용이 모두 최저인 ACE 코스닥150 ETF는 이 기간 순자산액이 959.93% 증가했다. 지난해 9월 보수 인하를 단행하며 연간 총보수를 코스피200 ETF 중 최저 수준(2위)인 0.017%로 낮춘 ACE 200 ETF 또한 순자산액은 150.57% 늘어나며 1조원을 넘어섰다.

시장 변동성에 안전자산 ETF 수요도 꾸준히 유입됐다. 미국 10년 국채에 투자하는 ACE 미국10년국채액티브(H) ETF와 ACE 미국10년국채액티브 ETF는 모두 순자산액이 466.93%, 237.70% 증가했다. 1월 한 달간 2500억원에 가까운 개인 순매수액을 기록한 ACE KRX금현물 ETF 또한 지난 5개월간 146.66%의 성장률을 기록하며 순자산액 5조원을 넘어섰다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "ACE ETF는 '미래 성장성이 있는 곳에 장기 투자해야 한다'는 운용 철학을 가지고 기술주 중심의 라인업을 지속 확대해왔다"며 "인공지능(AI)이 여전히 메가트렌드라는 점에서 AI를 중심으로 한 국내외 상품과 파생 분야 상품을 지속 출시할 것"이라고 말했다.





AD

이어 "연금 투자 또한 빼놓을 수 없는 시장 흐름"이라며 "안정적인 현금 흐름을 추구하는 투자자를 위해 ACE 고배당주 ETF, ACE 리츠부동산인프라액티브 ETF와 같은 다양한 상품도 선보일 예정"이라고 덧붙였다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>