대웅제약 "클린콜정 임상3상 결과 WJG 게재…이상반응 감소"

기존 제품 대비 정제 수 줄여도 효과

"장정결 성능안전성 모두 갖춰"

대웅제약은 차세대 정제형 장정결제 '클린콜정'의 임상 3상 결과가 소화기 질환 분야의 SCI급 국제 학술지인 '세계 소화기 학술지(World Journal of Gastroenterology)'에 게재됐다고 4일 밝혔다.

대웅제약의 클린콜정은 기존 제품과 비교해 황산염 성분을 25% 줄이면서 복용 정제 수(20정)를 줄여 복용 부담을 낮춘 것이 특징이다. 배변을 쉽게 돕는 성분(피코설페이트)이 추가돼 약을 덜 먹어도 우수한 장정결 효과가 나타나도록 개발됐다.

대웅제약 클린콜정. 대웅제약

이번 논문은 국내 7개 대학병원에서 성인 215명을 대상으로 진행된 다기관 무작위배정 임상 3상 연구 결과를 바탕으로 작성됐다. 연구는 단일눈가림·평행군·활성대조·비열등성 설계로 진행됐고 대장내시경 영상을 평가했다.

연구 결과 클린콜정은 정제 수를 20정으로 줄였음에도 기존 장정결제와 비교해 장정결 효과를 유사한 수준으로 유지한 것으로 확인됐다. 전체 약물이상반응 발생률은 기존 장정결제(33.02%) 대비 클린콜정(18.10%)이 유의하게 낮았다. 메스꺼움과 두통 역시 기존 장정결제 대비 유의한 차이가 확인됐다.

연구책임자인 박동일 강북삼성병원 교수는 "클린콜정은 기존 경구용황산염액제(OSS) 계열 대비 적은 복용량에도 임상적으로 충분한 장정결 효과와 우수한 안전성을 확인했다"며 "대장내시경 준비 과정에서 환자들이 겪는 부담을 낮추고 복약 순응도를 높이는 데 도움이 될 것으로 기대한다"고 했다.





박형철 대웅제약 ETC마케팅본부장은 "클린콜정은 대장내시경 준비 과정에서 환자들이 가장 큰 부담을 느끼는 복용량 문제를 해결하면서도 임상적으로 필요한 장정결 성능과 안전성을 모두 갖춘 차세대 장정결제"라며 "이번 국제학술지 게재를 계기로 클린콜정이 대장내시경 준비에서 중요한 선택지로 자리매김할 것으로 기대한다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

