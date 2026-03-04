신한운용 'SOL 팔란티어 커버드콜 시리즈 2종' 3월 분배금 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

월초 분배 국내 커버드콜 ETF 중 유일 2% 분배율

신한자산운용은 지난 3일 'SOL 팔란티어 커버드콜 ETF 시리즈' 2종의 월배당을 지급했다고 4일 밝혔다.

신한자산운용에 따르면 두 상품은 이번 달에도 월 2%대 분배율을 기록하며, 지난해 6월 첫 분배금 지급 이후 10개월 연속 월 2% 이상의 월 분배율을 유지하고 있다.

이번 분배금은 'SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합'이 주당 205원, 'SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합'이 주당 185원으로 월 분배율은 각각 2.03%, 2.08%다. 연환산 분배율은 각각 20.5%, 24.78%로 집계됐다.

AD

글로벌 AI 선도 기업인 팔란티어에 투자하면서 커버드콜 전략을 접목한 이 시리즈는 상장 이후 높은 수준의 월 분배금 지급과 함께 빠른 자금 유입을 나타내고 있다. 현재 순자산은 'SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합'이 3378억원, 'SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합'이 2168억원 수준이다. 두 상품의 개인투자자 누적 순매수 합산 금액은 약 2830억원에 달한다.

김기덕 신한자산운용 퀀트&ETF운용본부장은 "연초 이후 팔란티어를 비롯한 미국 AI 소프트웨어 기업들의 주가 부진이 이어지는 가운데, 최근에는 미국 AI 스타트업 앤트로픽(Anthropic)이 COBOL 기반 시스템을 현대화하는 AI 도구(Claude Code)를 공개하면서 AI를 통한 소프트웨어 개발·운영 효율 향상이 기존 업체들의 가치 재평가로 이어질 수 있다는 우려가 변동성을 키웠다"고 말했다. 이어 "미국 AI소프트웨어의 중장기 산업 모멘텀과는 별개로 단기 하락 흐름이 지속되는 가운데 시장이 사소한 이슈에도 민감하게 반응하는 국면이 이어지고 있다"고 설명했다.

김 본부장은 "SOL 팔란티어커버드콜 시리즈는 기초 자산인 팔란티어 주가의 영향을 받을 수밖에 없지만 하락폭을 제한하는 동시에 월 2% 수준의 월배당으로 손실을 완충할 수 있었다"고 덧붙였다.

'SOL 팔란티어 커버드콜 시리즈'는 투자 성향에 따라 전략 선택이 가능하다. 'SOL 팔란티어 커버드콜OTM채권혼합 ETF'는 팔란티어 주가 상승에 일부 참여하면서 OTM 콜옵션 매도를 통해 보다 공격적인 인컴 창출을 추구한다. 반면 'SOL 팔란티어 미국채커버드콜혼합 ETF'는 팔란티어 비중을 최대 30%까지 편입하는 동시에 미국 장기국채 기반 커버드콜 전략을 결합해 상대적으로 안정적인 월 분배 재원을 목표로 한다.

팔란티어는 정부·방산 분야의 '고담(Gotham)', 민간 산업용 '파운드리(Foundry)', 생성형 AI 플랫폼 AIP를 중심으로 독보적인 AI 생태계를 구축하고 있다. 특히 2026년에는 방산·우주 프로젝트의 매출 기여가 본격화될 것으로 예상되며, AIP를 기반으로 한 기업용 생성형 AI 수요 확대를 통해 글로벌 산업 및 방산 AI 인프라 리딩 기업으로서의 입지를 강화해 나갈 전망이다.





AD

김 본부장은 "메타(Meta)와 AMD의 144조원 규모의 초대형 파트너십 체결, AI가 기존 소프트웨어를 대체하기보다 기존 업무 환경의 생산성을 높이는 '보완재' 역할을 할 것이라는 앤트로픽의 메시지 등은 시장 분위기를 반전시키는 촉매가 됐다" 며 "팔란티어는 굵직한 레퍼런스를 지속적으로 쌓아가고 있는 AI 소프트웨어 대표 기업으로, 업종 전반의 반등 국면에서 회복탄력성이 강한 종목 중 하나가 될 것"이라고 말했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>