웅진프리드라이프, 쉴낙원 서울제중 장례식장 개장

서울 내 첫 직영점

웅진프리드라이프는 프리미엄 장례식장 브랜드 '쉴낙원'의 16번째 지점 '쉴낙원 서울제중 장례식장'을 개장했다고 4일 밝혔다.

쉴낙원 서울제중 장례식장은 서울 구로구 새말로에 들어선 서울 내 첫 직영점이다.

쉴낙원 서울제중 장례식장. 웅진프리드라이프

서울제중점은 연면적 289평(965㎡)으로, 최대 100여 명을 수용할 수 있는 63평(210㎡) 규모의 특 3호실을 포함해 총 6개의 빈소를 갖췄다. 용품 전시실, 휴게공간, 영결식장, 참관실 등 편의시설도 함께 마련돼 유가족들이 편안하게 고인을 추모할 수 있는 프리미엄 환경을 조성했다.





웅진프리드라이프 관계자는 "서울 내 첫 직영 장례식장인 쉴낙원 서울제중 지점이 지역 주민들에게 프리미엄 장례 서비스를 제공하는 거점이 될 것"이라며 "앞으로도 전국 주요 지역에 쉴낙원을 지속해서 확대해 고객들이 어디서나 최상의 장례 서비스를 이용할 수 있도록 하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

