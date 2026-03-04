HLB이노베이션 "베리스모, TCR-T 치료제 FDA 승인 이끈 규제전문 리더 영입"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

HLB이노베이션은 미국 자회사인 베리스모 테라퓨틱스가 데니스 윌리엄 박사를 규제전략 총괄 부사장으로 공식 영입했다고 4일 밝혔다.

베리스모 테라퓨틱스 데니스 윌리엄스 규제전략 총괄 부사장. HLB이노베이션

AD

데니스 윌리엄스 부사장은 25년 이상 글로벌 항암제 및 세포치료제 분야에서 규제 전략을 이끌어 온 전문가로, 초기 임상부터 후기 임상, 허가 신청 및 승인에 이르는 전 주기 개발 과정에서 글로벌 및 국가별 규제 전략을 수립·총괄해 온 인물이다.

그는 영국계 글로벌 세포치료제 기업 어댑티뮨에서 고형암 적응증으로 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 T세포 수용체(TCR) 유전자 변형 세포치료제 '티세라'의 후기 임상 개발과 허가 전략을 총괄하며 상업화 과정을 이끌었다.

티세라는 유전자 변형 세포치료제의 고형암 적응증 분야에서 세계 최초 FDA 승인을 받은 치료제로 임상적 유효성과 상업화 가능성을 동시에 입증한 사례로 평가된다.

윌리엄스 부사장은 미국 템플대학교에서 약학 학사를, 플로리다대학교에서 약학박사를 취득했으며, 테바와 글락소스미스클라인에서 고위 규제 책임자로 재직했다.

베리스모는 윌리엄스 부사장 합류를 통해 글로벌 규제 전략 역량을 강화하고, 베리스모만이 가진 KIR-CAR 플랫폼 기반의 CAR-T 세포치료제 파이프라인의 임상 개발에 속도를 높일 계획이다.

현재 회사는 차별화된 CAR-T 플랫폼 'KIR-CAR'를 기반으로 고형암 CAR-T 후보물질 'SynKIR-110'과 혈액암 CAR-T 후보물질 'SynKIR-310'을 임상 1상 단계에서 개발 중이다. 특히 'SynKIR-110'은 올해 상반기 글로벌 학회에서 첫 임상 1상 중간 데이터를 발표할 예정이다.





AD

브라이언 김 베리스모 대표이사는 "데니스 윌리엄스 부사장은 후기 단계 개발과 글로벌 규제 전략을 모두 경험한 검증된 전문가"라며 "고형암 TCR-T 세포치료제의 첫 FDA 승인 과정을 직접 이끈 경험은 베리스모의 CAR-T 파이프라인을 한 단계 도약시키는 데 큰 자산이 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "KIR-CAR 플랫폼 기반의 SynKIR-110과 SynKIR-310 개발이 본격화되는 시점에서 글로벌 개발전략을 체계적으로 고도화하고, 임상 개발부터 상업화 준비단계까지 성공 확률을 극대화하겠다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>