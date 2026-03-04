BTS 5집 타이틀곡은 '스윔'…총 14곡 수록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방탄소년단 정규 5집 트랙리스트. 빅히트뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 '아리랑 (ARIRANG)' 타이틀곡은 '스윔(SWIM)'이라고 빅히트뮤직이 4일 밝혔다.

방탄소년단은 이날 공식 사회관계망서비스(SNS)에 새 앨범 트랙리스트를 공개했다. 이번 앨범에는 '스윔'을 포함해 '바디 투 바디(Body to Body)' '훌리건(Hooligan)' '에일리언(Aliens)' '에프와이에이(FYA)' 등 총 14곡을 수록했다.

타이틀곡 '스윔'은 업비트한 얼터너티브 팝 장르다. 삶의 파도 속에서도 자신만의 속도로 나아가겠다는 의지를 노래한다. RM이 작사 전반을 맡아 메시지의 진정성을 높였다.

첫 번째 트랙 '바디 투 바디'는 관중과 함께 즐기겠다는 외침을 담았으며, '훌리건'에는 세계를 누비며 길을 개척해온 시간을 녹였다. 세상을 향한 포부를 담은 '에일리언'과 컴백의 열기를 보여주는 'FYA', 일곱 멤버의 현재를 보여주는 '2.0'도 수록했다.

인생의 굴레를 버텨내는 이야기는 여섯 번째 트랙 'No. 29'와 '메리 고 라운드(Merry Go Round)'로 이어진다. 무대 안팎의 감정을 다룬 '노멀(NORMAL)', 삶의 의지를 담은 '라이크 애니멀스(Like Animals)', 자신감을 드러낸 '데이 돈 노 바웃 어스(they don't know 'bout us)'도 포함했다. '원 모어 나이트(One More Night)'는 황홀한 순간을, '플리즈(Please)'는 동행의 감정을 노래했다. 마지막 곡 '인 투 더 선(Into the Sun)'은 고백을 주제로 삼았다.

앨범 작업에는 미국 그래미 어워드 수상자인 디플로, 라이언 테더, 엘 긴초 등이 프로듀서로 참여했다. 멤버들은 지난해 여름 미국 로스앤젤레스에서 송라이팅 세션을 열고 이번 신보를 준비했다.





신보는 오는 20일 오후 1시에 전 세계 동시 공개한다. 21일에는 광화문 광장 일대에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 개최할 예정이다. 무대는 넷플릭스에서 생중계한다.





