BNK부산은행, 급여이체 신규 고객 대상 ‘월금 이벤트’ 실시

5월 31일까지 진행… 골드바·커피 쿠폰 등 경품 제공

BNK부산은행(은행장 김성주)은 오는 5월 31일까지 급여이체 신규 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공하는 '2026년 새 출발! 부산은행으로 월급 받으면, 월금(金) 드려요!' 이벤트를 실시한다.

이벤트 기간 부산은행 계좌로 월 합산 100만원 이상의 급여를 수령하고, 부산은행 '클릭하고 용돈받기' 서비스를 이용하는 고객이라면 누구나 참여할 수 있다. 다만 2025년 1월부터 2026년 2월까지 급여 입금 이력이 있는 고객은 대상에서 제외된다.

이벤트 참여 고객 가운데 추첨을 통해 월별 1명씩 총 3명에게 한국금거래소 골드바(3.75g)를 제공한다. 또 선착순 2026명에게는 스타벅스 모바일 커피 쿠폰 1매를 증정한다.

참여를 희망하는 고객은 부산은행 모바일뱅킹 앱 이벤트 페이지에서 응모를 완료하면 된다. 경품 지급을 위해 금융정보와 혜택알림(SMS·PUSH) 수신 동의가 필요하며, 자세한 내용은 모바일뱅킹 앱에서 확인할 수 있다.





옥영수 개인고객부장은 "월급처럼 매월 혜택과 즐거움을 드리고자 이번 급여이체 신규 이벤트를 마련했다"며 "직장인 고객의 금융 생활 편의성과 만족도를 높일 수 있는 다양한 서비스와 혜택을 지속 선보이겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

