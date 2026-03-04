[클릭 e종목]“키움증권, 개인 매수세는 아직 초입…목표주가 57만원 유지”

하나증권은 4일 키움증권에 대해 개인 매수세는 아직 초입에 불과하다며 목표주가 57만원, 투자의견 '매수'를 유지했다.

고연수 하나증권 연구원은 이날 보고서에서 "개인의 국내 및 해외주식 매수세가 지속되며 유동성 장세가 전개되고 있다"며 "코로나19 당시와 유사한 흐름"이라고 밝혔다.

정부의 코스닥 3000 추진 정책을 고려하면 국내 증시로의 개인 자금 유입은 본격화될 전망이다. 개인 매수세가 본격화될 경우 키움증권 시장 점유율 반등 가능성은 높다. 보수적으로 시장 점유율 하락세 지속된다는 가정하에서도 브로커리지 순수수료수익은 전년 대비 53% 증가한 1조원 달성 가능할 것으로 판단한다.





고 연구원은 "거래대금 확대에 따른 수수료 수익 성장이 실적 하방을 지지할 전망이며, 이달 중 2개년 주주환원 정책 발표가 예정돼 있어 배당 확대에 대한 기대감도 유효하다"며 "하반기 퇴직연금 사업을 통해 ETF LP 비즈니스 경쟁력은 강화될 것"이라고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

