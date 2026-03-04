경기도, 반려마루 여주서 은퇴 군견 3마리 입양…“국가봉사동물 예우 강화”

경기도가 지난달 육군 군견훈련소에서 반려마루 여주로 데려온 은퇴군견 '푸른', '염토', '키위' 3마리 모두가 새로운 가족을 만났다.

경기도가 반려마루 여주에서 은퇴군견 입양축하식을 갖고 있다. 경기도 제공

경기도는 지난 3일 입양을 가게 된 '염토', '키위'와 입양가족 등 관계자가 참석한 가운데 축하식을 열고 입양 서약서와 입양 물품 및 꽃다발 전달, 기념 촬영을 진행했다. '푸른'이는 사전 입양을 기다리고 있는 가족이 있어 건강검진과 이동훈련을 마치고 지난 2월 26일 새터전으로 옮겼다.

'염토'와 '키위'는 반려마루 여주에서 입양 홍보를 시작하자마자 입양 희망가족이 생겨 절차를 마치고 입양됐다. 은퇴군견 3마리는 반려마루 여주로 온 지 1개월도 안돼 새로운 견생을 시작하게 됐다.

키위를 입양한 입양자 이기철님은 "평소 군견에 대한 관심이 있었고, 대형견을 키울 수 있는 여건이기에 이왕이면 봉사동물의 남은 여생을 편하게 해주고 싶다는 생각이 들었다"며 "염토와 키위를 만나보니 애교도 많고 뛰어오르며 손을 핥는데 같이 운동도 많이 하면서 지내야 할 것 같다"며 소감을 전했다.

육군 군견훈련소 관계자는 반려마루 여주로 온 은퇴군견의 빠른 입양 소식을 듣고 "늘 사람을 그리워하는 은퇴군견들이 새로운 가족을 만나게 되어 너무 기쁘다. 반려마루 여주처럼 매일 사람의 손길이 닿고 입양까지 갈 수 있는 생활지원처가 많아졌으면 좋겠다"고 말했다.

축하식에는 2월 26일 반려마루 여주로 다시 새롭게 데려온 은퇴군견 2마리도 동반 참석했다. 모두 정찰견으로 활동하다 은퇴한 훈련견으로 사전에 사람과의 친화도, 반려견으로서의 품성을 심사해 선발된 민간분양 대상견이다.

반려동물 입양 또는 임시 보호를 희망하거나 봉사활동에 관심이 있는 경우 경기도 동물보호복지플랫폼, 반려마루 여주 누리집으로 신청하거나 유선으로 문의할 수 있다. 경기도에서는 국가봉사동물 입양자에 대해서는 안심보험 가입과 장례비 할인 등 지원사업도 추진하고 있다.





이강영 경기도 축산동물복지국장은 "은퇴군견 입양이 빨리 이루어짐은 국가봉사동물에 대한 사회적 관심과 동물복지 인식이 한 층 높아졌음을 보여준다"며 "경기도는 지속적으로 공공적 역할과 반려동물 복지정책 실현에 앞장서겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

