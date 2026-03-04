산청군, 재해 복구·군민 생활 안정에 방점… 1회 추경 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신속 집행으로 경기 침체

대응·지역 상권 회복 지원

경남 산청군은 2026년 제1회 추가경정 예산안(이하 추경) 9624억원이 군의회 승인을 받아 확정됐다고 4일 밝혔다.

이번 추경은 본예산보다 371억원 늘어난 9624억원으로 일반회계 8928억원, 특별회계 696억원이다.

산청군청 전경.

군은 국도비 보조사업 변경사항과 보통교부세 등을 반영해, 지난해 발생한 재해 피해 지역을 신속히 복구하고 군민의 생활 안정 회복을 우선으로 예산안을 편성했다.

주요 사업은 ▲민생안정지원금 ▲호우피해 확정 복구사업 ▲신기∼신촌지구 자동 염수분사장치 설치사업 ▲신안·생비량면 보행로 조성사업 ▲외정마을 노후상수도 정비공사 ▲지역 특화 품목 육성단지 조성사업(원예) 등이다.

특히 군은 연속된 재해로 인한 경기 침체로 어려움을 겪는 군민과 지역 상권을 회복하기 위해 민생안정지원금 66억원을 편성했다고 밝혔다.

군은 이번 추경 편성과 더불어 신속 집행을 통해 지역경제 회복의 마중물 역할을 기대하고 있다.





산청군 관계자는 "예산은 책상이 아니라 현장에서 시작해야 한다"며 "군민의 삶을 지키는 민생 예산, 재난에 강한 안전 예산으로 군정에 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

