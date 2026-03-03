경찰대 경쟁률 86.9대 1…관세청 마약수사관 편입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신입·편입·경위공채 50명씩 선발

경찰대학 46기 신입생이 86.9대 1의 경쟁률을 뚫고 최종 선발됐다.

경찰대학은 3일 충남 아산시 경찰대학 이순신홀에서 2026학년도 신입생·편입생 및 경위공개채용자 입학식을 개최했다. 46기 신입생은 신입생은 필기시험·신체검사·적성검사·면접 등 시험 과정을 거쳤으며 학교생활기록부 성적과 대학수학능력시험 성적을 합산한 결과에 따라 50명(남 31명·여 19명)이 최종 선발됐다. 수석은 경기 일산대진고의 김성윤 입학생이다.

경찰대학은 3일 충남 아산시 경찰대학 이순신홀에서 2026학년도 신입생·편입생 및 경위공개채용자 입학식을 개최했다. 경찰청

이날 입학식을 함께 치른 44기 편입생은 일반·재직 전형으로 구분 모집했으며 25명씩, 50명(남 28명·여 22명)이 선발됐다. 일반 전형 수석은 한양대 이재운, 재직 전형 수석은 서울경찰청 이효민이다. 이들은 올해 경찰대 3학년으로 편입하며 2년간 교육 과정을 이수한다.

75기 경위공채는 ▲일반 ▲세무·회계 ▲사이버 등 3개 분야로 나눠 시험을 치렀다. 최종 65대 1의 경쟁률을 뚫고 50명이 합격했으며 수석은 성균관대 서경원 입학생이 차지했다.

경찰대학은 3일 충남 아산시 경찰대학 이순신홀에서 2026학년도 신입생·편입생 및 경위공개채용자 입학식을 개최했다. 경찰청

다양한 이력을 가진 입학생도 돋보였다. 김현정 입학생은 관세청 마약수사관으로 근무하다 경찰대에 편입했으며, 조수연 입학생은 대학원에서 법과학 분야 석사 학위를 취득한 뒤 편입했다. 이윤찬 신입생의 경우 부모님과 삼촌까지 모두 경찰관으로 재직 중인 '경찰 가족'이다.





김성희 경찰대학장 직무대리는 "입학생들이 공정한 법 집행과 국민을 이해하고 공감하는 자세를 바탕으로 국민에게 신뢰받는 경찰관으로 성장해주길 바란다"고 당부했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

