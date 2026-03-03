구미교육지원청, 2026 반부패 청렴교육

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전 직원 청렴 실천 결의

경북 구미교육지원청은 3일 교육지원청 1층 다목적 강당에서 전 직원을 대상으로 '2026년 청렴 실천 결의 및 반부패 청렴 교육'을 실시했다.

'2026년 청렴 실천 결의 및 반부패 청렴 교육' 다짐식/구미교육지원청 제공

이번 교육은 투명하고 공정한 업무수행과 신뢰받는 구미교육을 구현하기 위한 전 직원의 의지를 다짐하는 자리였으며, 국민권익위원회 청렴연수원 정해숙 전문 강사를 초빙하여 ▲청탁금지법 ▲공무원 행동강령 ▲공직자의 이해충돌방지법 ▲직장 내 괴롭힘 예방 등 필수적으로 알아두어야 할 청렴 관련 법령 및 제도 내용으로 진행하였다. 특히, 생활 속에서 직원들이 쉽게 청렴을 이해할 수 있도록 다수의 사례와 청렴 퀴즈로 직원들의 이해도를 높였다.





민병도 교육장은 "청렴은 공직의 기본이자 신뢰받는 구미교육의 첫걸음"이라며 "앞으로도 정기적인 반부패 청렴교육과 여러 자체적 점검을 통해 청렴 문화를 실천해 나가겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

