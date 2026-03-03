홍은15구역, 서대문구 첫 신속통합기획 조합 최단기 창립총회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동의율 27일 만에 달성

'조합직접설립'으로 사업 속도 높여

서울 서대문구 홍은15구역(홍은동 8-400번지 일대)이 창립총회를 성공적으로 마치고 서대문구 1호 공공지원 정비사업으로서 조합설립을 가시화했다.

조감도. 서대문구 제공.

AD

3일 구에 따르면 홍은15 주택정비형 재개발사업은 지난달 28일 서울삼덕교회에서 창립총회를 열고 조합장·감사·이사 등 집행부를 구성했다. 조합설립에 필요한 주민 동의율 75%를 전국 역대 최단기간인 27일 만에 달성한 데 이어 이번 창립총회까지 성공적으로 개최해 사업 추진에 탄력이 붙을 전망이다.

홍은15구역은 서대문구 공공지원을 통한 첫 번째 정비사업 대상지로, 지난해 9월 주민협의체가 구성된 지 약 5개월 만에 창립총회 문턱을 넘었다.

이 사업은 '공공지원 조합직접설립' 방식으로 추진된다. 도시 및 주거환경정비법과 서울시 조례에 따른 이 방식은 기존 정비사업에서 필수적으로 거쳐야 하는 추진위원회 단계를 생략할 수 있어 사업 기간과 비용을 대폭 줄일 수 있다. 구가 직접 공공지원자 역할을 맡아 주민협의체 구성부터 조합 정관(안) 작성, 조합임원 선거, 창립총회 등 전 과정을 관리·감독·지원한다.





AD

이성헌 서대문구청장은 "홍은15구역은 조합설립 법적 동의율을 27일 만에 달성한 주민분들의 열망이 큰 사업"이라며 "사업이 성공적으로 완수될 수 있도록 그 열망을 착실히 뒷받침하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

위치도. 서대문구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>