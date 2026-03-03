포항시청소년재단, 제4대 박상진 신임 대표이사 취임…'청소년 정책 허브' 도약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남구청장 등 역임한 실무형 리더십 발휘, 청소년 정책의 내실화와 현장 소통 주력

포항 특성에 맞는 맞춤형 프로그램 개발 및 청소년 성장 생태계 구축에 역량 집중

포항시청소년재단은 제4대 박상진 신임 대표이사가 3일 취임해 본격적인 업무에 들어간다.

재단은 최제민 대표이사의 사임에 따라 지난 1월 공개모집 공고를 시작으로 임원추천위원회의 심사와 이사회 의결을 거쳐 박상진 대표이사를 최종 선발했다.

포항시청소년재단은 제4대 박상진 신임 대표이사가 3일 취임했다. 포항시 제공

신임 대표이사는 향후 2년간 포항시청소년재단을 이끌게 된다.

박상진 신임 대표이사는 1993년도에 공직에 입문해 관광산업과장, 관광컨벤션도시추진본부장, 남구청장 등 주요 직책을 두루 역임했다.

현장 실무 경험은 물론 시정을 통솔하는 탁월한 행정 능력을 갖춘 전문가로 평가받고 있다.

박 대표이사는 취임사를 통해 "출범 9년 차를 맞은 포항시청소년재단이 포항 고유의 도시 특성과 청소년들의 다양한 목소리를 반영해 청소년 활동, 복지·보호 정책의 중심 허브로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"는 포부를 밝혔다.





포항시청소년재단 이사장인 장상길 포항시장 권한대행은 "포항의 미래를 이끌어갈 청소년들이 꿈을 키우며 건강하게 성장할 수 있도록 청소년활동과 정책을 선도하는 전문기관으로서 중추적인 역할을 다해주길 바란다."고 당부했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

