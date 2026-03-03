KGM, 2월 8237대 판매…내수 판매 5개월 만에 최대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

무쏘 판매 물량 증대

KG모빌리티(KGM)는 지난달 내수 3701대, 수출 4536대 등 총 8237대를 판매했다고 3일 밝혔다. 설 연휴로 인한 생산 및 영업일수가 줄었지만, 1월 출시한 무쏘 판매 물량 증가에 힘입어 내수가 회복세를 보였다.

내수는 지난해 9월(4100대) 이후 5개월 만에 최대 판매를 기록하며 전년 동월 대비 38.3% 증가했다. 무쏘가 1월 1123대에 이어 2월 1393대가 팔리며 상승세를 이끌었다.

수출은 조업일수 축소로 생산 물량이 줄며 전년 동월 대비 감소했다. 토레스 EVX가 1445대로 전월 및 전년 동월 대비 각각 22%, 68% 큰 폭으로 증가하는 등 튀르키예 지역으로의 판매 물량이 늘며 호조세를 이었다.

튀르키예는 2024년 이후 KGM 최대 수출국으로, 신모델 출시와 공격적인 마케팅 전략을 통해 2024년 1만1122대에 이어 지난해에도 1만3337대를 수출하는 등 상승세를 기록 중이다.

KGM은 이러한 판매 상승세를 이어가기 위해 시장 대응을 강화하고 있다. 내수에서는 무쏘 출시를 기념한 '화천 산천어축제' 경품 제공, 문화 이벤트 'KGM 시네마 데이', '무쏘맨을 활용한 AI 영상 콘텐츠' 공모전 등 고객과의 접점 및 브랜드 소통 강화를 위한 다양한 이벤트를 추진하고 있다.

지난달 독일에서 현지 딜러와 기자단 등 220여명을 초대해 대규모 딜러콘퍼런스를 갖고 KGM의 브랜드 및 마케팅 계획 등 올해의 중점 추진 전략과 함께 무쏘와 다양한 튜닝 모델을 선보였다.

신형 '무쏘'는 국내 최초의 스포츠유틸리티트럭(SUT)인 '무쏘 스포츠'의 헤리티지를 계승해 선보이는 오리지널 스타일 픽업으로, 전면 디자인과 파워트레인, 데크, 서스펜션 등 주요 사양을 중심으로 멀티 라인업을 갖춰 고객이 원하는 맞춤형 픽업을 제공한다.





KGM은 "생산 및 영업일수 감소에도 무쏘 판매 물량 증대에 힘입어 내수가 전년 대비 증가하며 회복세를 보이고 있다"며 "고객 접점 및 브랜드 소통 강화 등 공격적인 내수 시장 대응과 무쏘 등 신모델 론칭과 수출 시장 공략 강화 통해 판매를 더욱 늘려나갈 것"이라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

