양천구, 정월대보름 민속축제에 역대 최대 5000명 참여

안양천서 달집태우기·불꽃놀이

서울 양천구(구청장 이기재)는 지난달 28일 오후 안양천 신정교 아래 제1·2야구장에서 '정월대보름 민속축제'를 개최했다고 1일 밝혔다. 이날 행사에는 약 5000명의 구민이 참여해 역대 최대 인파를 기록했다.

‘2026 정월대보름 민속축제’에서 달집을 태우며 건강과 행복을 기원하고 있다. 양천구 제공.

오후 3시 풍물패 길놀이로 시작된 축제는 전통 민속놀이 체험과 예술 공연, 달집태우기, 불꽃놀이 등 다채로운 프로그램으로 이어졌다. 가족 단위 방문객부터 어르신, 청소년까지 다양한 세대가 함께 어울리며 병오년 한 해의 평안을 기원했다.

축제의 하이라이트인 달집태우기에서는 높이 10m 규모의 대형 달집이 설치됐다. 주민들은 소원지를 달집에 걸고 함께 불을 붙이며 건강과 행복을 빌었고, 이어진 강강술래와 불꽃놀이가 안양천 밤하늘을 수놓았다.





이기재 양천구청장은 "달집에 담긴 모든 구민의 소망이 이루어지고, 가정마다 건강과 평안이 가득하길 바란다"며 "양천구가 더욱 발전하고 모든 양천구민이 행복한 2026년이 되길 진심으로 기원한다"고 말했다.

‘2026 정월대보름 민속축제’에서 투호 놀이를 즐기고 있는 이기재 양천구청장과 어린이. 양천구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

